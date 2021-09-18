هدف گذاری برای تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری بین ایران و تاجیکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور صبح امروز شنبه در نشست مشترک هیات‌های عالیرتبه ایران و تاجیکستان خطاب به همتای تاجیک خود با بیان اینکه روابط دو ملت متکی به دین، فرهنگ، زبان و تاریخ مشترک چند هزار ساله، ریشه دار و عمیقا دوستانه است، گفت: امیدوارم سفر به تاجیکستان که اولین سفر خارجی بنده به عنوان رئیس جمهور ایران است، نقطه عطف و فصل نوین همکاری های همه جانبه تهران و دوشنبه باشد.

رئیس جمهور از برگزاری مطلوب و موفق بیست و یکمین نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای و میزبانی دولت و رئیس جمهور تاجیکستان قدردانی کرد.

رئیسی با استقبال از پیشنهاد رئیس جمهور تاجیکستان برای افزایش حجم تجارت و انتقال دستاوردهای فنی و مهندسی بخش خصوصی ایران افزود: با نظر جنابعالی موافق هستم که کارگروهی برای بررسی توافقات گذشته دو کشور تشکیل شود تا دلایل عدم اجرا یا اجرای کند برخی از این تواقفات شناسایی شده و موانع و مشکلات پیش روی آنها رفع شود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه به برکت انقلاب اسلامی توانمندی های علمی و فناورانه در ایران پیشرفت شگرفی داشته و امروز ایران را به سطح قابل قبولی از استقلال و اقتدار علمی رسانده است، اظهار داشت: سطح تعاملات اقتصادی، تجاری و علمی دو کشور قابل قبول نیست و باید تلاش کنیم مناسبات دو کشور در این زمینه ها به حداکثر ممکن افزایش یابد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه گسترش روابط با کشورهای منطقه و همسایه اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید است، تصریح کرد: ایران ظرفیت ها و امکانات خود در زمینه حمل و نقل و دسترسی به آب های آزاد را در راستای توسعه همکاری ها و روابط با کشورهای دوست و همسایه به کار می گیرد و فعال تر شدن این ظرفیت ها می تواند نقش موثری در تعمیق دوستی و تقویت تعاملات ایران با کشورهای منطقه داشته باشد.

رئیس جمهور دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات افغانستان خاطرنشان کرد: از نظر جمهوری اسلامی ایران تنها راهکار حل و فصل مشکلات افغانستان تشکیل دولتی فراگیر و خودداری از دخالت بیگانگان در این کشور است. افغانستان باید توسط افغانستانی ها اداره شود و هیچ دولت خارجی نباید در امور آن مداخله کند.

امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این نشست، سفر رئیس جمهور کشورمان را سفری تاریخی توصیف کرد و گفت: برخورداری مردمان ایران و تاجیکستان از زبان، ارزش ها، فرهنگ و تاریخ مشترک عامل مهمی در تسهیل مسیر تقویت روابط دو کشور است.

رئیس جمهور تاجیکستان با اشاره به ۱۶۰ سند همکاری بین دو کشور در سال های گذشته اضافه کرد: متاسفانه در سال های اخیر حجم مبادلات تجاری دو طرف به ۵۷ میلیون دلار کاهش یافت اما با توجه به ظرفیت های موجود و با استمرار و افزایش تماس ها، دیدارها و مذاکرات مقامات ایران و تاجیکستان می توانیم تجارت ۵۰۰ میلیون دلاری را هدف گذاری کرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم نقشه راه گسترش روابط دو کشور هر چه سریع تر نهایی شده و بتوانیم با تشکیل شورای سرمایه گذاری و نهادهای تخصصی مشترک، اجرای اهداف این نقشه راه را با سرعت بیشتر دنبال کنیم.

امامعلی رحمان با اشاره به موقعیت ممتاز و ظرفیت های بندر چابهار و نیز بندرعباس گفت: تاجیکستان به طور جدی علاقمند به استفاده از بندر چابهار و بندرعباس از طریق خطوط ریلی و جاده ای است.

رئیس جمهور تاجیکستان خواهان برقراری پرواز مستقیم منظم بین دو کشور، مشارکت ایران در اکتشاف نفت و گاز در تاجیکستان، گسترش همکاری های علمی و فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو کشور شد.

امامعلی رحمان همچنین با بیان اینکه درباره رخدادهای افغانستان با جمهوری اسلامی اشتراک نظر داریم، گفت: حکومت آینده افغانستان باید با مشارکت همه اقوام و گروه ها بوده و از حقوق آحاد ملت افغانستان صیانت کند و سازمان ملل بر این روند نظارت موثر داشته باشد. هیچ کشور خارجی نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کند.