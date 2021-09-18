سرانه مطالعه هر فرد بالای ۱۵ سال باسواد، در روز ١٦ دقیقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح‌های آماری جدید مرکز آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت‌ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها و استفاده از آن برای برنامه‌ریزی‌های فرهنگی کشور طراحی شده است.

این آمارگیری در سال ١٣٩٩، برای افراد ١۵ ساله و بیشتر گونه‌ای طراحی شده است که نتایج به تفکیک تمام استان‌ها قابل ارائه است. در این آمارگیری به ۴٣٧٠٠ خانوار شهری و ١٨٨۶٠ خانوار روستایی و در کل به ۶٢۵۶٠ خانوار مراجعه شده و اطلاعات مرتبط با حوزه کتاب و نشریات، موسیقی، شبکه‌های اجتماعی، فعالیت‌های ورزشی، تغذیه، سرمایه اجتماعی و … افراد ١۵ ساله و بیشتر اخذ شده است.

مهمترین یافته‌های طرح در حوزه مطالعه به شرح زیر است؛

- در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١۵ ساله و بیش‌تر با سواد در ماه به طور متوسط ٨ ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ١۶ دقیقه و ٣۶ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ۶ ساعت و ٣٢دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، ١ ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است.

- به طور کلی ٩‌. ۶٢ درصد افراد با سواد ١۵ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.

- ۵۴.۵ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر، در یک سال قبل از آمارگیری، مطالعه کتاب غیردرسی اعم از چاپی یا الکترونیکی داشته‌اند.

-۲۲.۴ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری، روزنامه اعم از چاپی یا الکترونیکی مطالعه کرده‌اند.

- ٩. ٨ درصد از افراد باسواد ١۵ ساله و بیش‌تر، در ماه قبل از آمارگیری، نشریه (چاپی یا الکترونیکی) مطالعه کرده‌اند.

- از ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیر درسی در ماه، ٢ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه قرآن و ادعیه و ۴ ساعت سرانه مطالعه سایر کتب غیر درسی بوده است.

- از افراد ١۵ ساله و بیشتر که در سال ١٣٩٩ مطالعه کتاب غیردرسی داشته‌اند، ٢. ٣٣ درصد حداقل یک عنوان کتاب، ٧. ۵٢ درصد دو تا چهار عنوان، ۷.۵ درصد پنج تا هفت و ۶.۵ درصد بیش از هفت عنوان کتاب مطالعه داشته‌اند.

- نتایج آمارگیری نشان می‌دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه، رمان و داستان‌های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (بجز ادعیه و قرآن) بوده است.

- استان‌های یزد با ١۵ ساعت و ١۶ دقیقه، قم با ١۵ ساعت و ١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و ۵٨ دقیقه در ماه بیشترین و استان‌های کرمانشاه با ٣ ساعت و ۴٠ دقیقه، کهگیلویه و بویر احمد با ٣ ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ۴٠ دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩داشته اند.

شایان ذکر است نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار ایران به نشانی www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.

