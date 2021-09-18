۱۵ فوتی طی شبانه روز گذشته در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، محمدرضا قدیر با اشاره به پذیرش ۱۱۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته در اورژانس مراکز درمانی قم با تشخیص احتمالی و مشکوک به کرونا گفت: ۸۳ نفر از این افراد در بخش درمانی بیمارستان‌های قم بستری شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه ۶۸ نفر از کسانی که در روزهای گذشته بستری بودند مرخص شدند، افزود: در حال حاضر ۷۵۰ نفر مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های قم بستری هستند که حال ۲۰۸ نفر از آنها وخیم است.

وی ادامه داد: متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ بیمار در اثر کرونا در قم فوت شدند.

قدیر تعداد تست‌های گرفته شده در ۲۴ ساعت گذشته را ۶۴۸ مورد عنوان کرد و گفت: نتیجه ۲۷۰ تست در استان مثبت بوده و ۶۱۱ هزار و ۶۱۶ دوز واکسن نیز به افراد تزریق شده است.