عوارض واکسن کرونا نادر است/اگر بعد از دوز اول کهیر زدیم چه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام طبرسی، در برنامه «طبیب» در خصوص اینکه بعد از تزریق واکسن چه علائمی باید جدی گرفته شود، افزود: واکسن‌ها خودشان علائم عمده‌ای ندارند و علائم معمولی هم با نوشیدن مایعات و مصرف مُسکن و استراحت التیام پیدا می‌کند، ولی چون در اپیدمی هستیم کسانی که تب‌شان طول کشیده یا بویایی و چشایی‌شان از بین رفته و یا سرفه می‌کنند و علائم دارند حتماً تست دهند تا مشخص شود که به کرونا مبتلا نشدند.

وی همچنین با اشاره به اینکه اگر افراد پس از تزریق دوز اول، کرونا گرفتند، ۶ تا ۸ هفته بعد از مشاهده علائم اولیه بسته به شدت بیماری می‌توانند دوز بعدی را تزریق کنند، گفت: این افراد مطمئن باشند که اثر دوز اول از بین نرفته، همچنین در صورت ابتلاء به کرونا شش تا هشت هفته بعد می‌توانند برای تزریق دوز اول مراجعه کنند، اما کسی که مبتلا به کرونا یا هر بیماری حاد دیگری است به هیچ وجه واکسن نزند، چون هم واکسن تأثیری ندارد و هم ممکن است بیماری شدت پیدا کند.

عضو کمیته کشوری واکسن کرونا در ادامه تصریح کرد: دیابتی‌ها هم چه کنترل شده و چه کنترل نشده حتماً واکسن بزنند، اما گروه‌های پرخطر بهتر است ساعت‌های خلوت‌تر را برای مراجعه به مراکز انتخاب کنند. همچنین افرادی که به پنی‌سیلین حساسیت دارند هم منعی برای تزریق واکسن ندارند، برخی می‌گویند که بعد از تزریق واکسن کهیر زدند که اگر این کهیر به دلیل واکسن بود باید با مشورت پزشک عفونی و یا پوست از داروهای آنتی هیستامین استفاده کرده و نوع واکسن را عوض کنند.

طبرسی با تأکید بر اینکه قبل و بعد از تزریق واکسن نیازی به مصرف آسپرین نیست، عنوان کرد: ممکن است استفاده از همین داروها مشکلات بیشتری ایجاد کند، لخته‌سازی و عوارض جانبی واکسن آنقدر نادر است که اصلاً نباید به آن فکر کرد، لذا افراد اصلاً فکر این عوارض نادر را نکنند، همچنین فوت به دلیل تزریق واکسن نیز به قدری نادر است که در مقابل فواید واکسن اصلاً در نظر گرفته نمی‌شود و ما به طور واضح نتایج آن را می‌بینیم، خوشبختانه اقبال مردم باعث شده که ۸۷ درصد افرادی بالای ۶۵ سال واکسن تزریق کنند، باید دست مردم را برای این همکاری بوسید چون واکسیناسیون علاوه بر فواید شخصی نتایج جمعی و عمومی دارد.

وی همچنین در خصوص واکسن دانش‌آموزی نیز توضیح داد: یک سری واکسن‌ها روی ۱۲ تا ۱۸ سال هم تست شده که اثربخشی و ایمنی قابل قبولی داشته، لذا تا حد ممکن ما واکسیناسیون این گروه را هم پیش می‌بریم تا مدارس با اطمینان خاطر بیشتری باز شود، به امید خدا با این روند واکسیناسیون می‌توانیم مدارس را تا اواخر پاییز بازگشایی کنیم، چون از زمان شیوع کرونا در هیچ موقعی این آمار وجود نداشته که در همه استان‌ها آمار ابتلاء کاهشی باشد که این هم به واسطه همکاری مردم و گسترش واکسیناسیون است.

طبرسی در ادامه یادآور شد: اما فعلاً مقایسه کردن واکسن‌ها کار درستی نیست و نمی‌توانیم بگوییم که کدام واکسن موفق‌تر عمل کرده انشاالله بعد از اینکه به مرحله ثبات رسیدیم می‌توان در این زمینه تحقیق کرد فعلاً واکسیناسیون نتایج مثبتی که انتظار می‌رفت از کاهش مرگ و میر تا کاهش ابتلاء را نشان داده که همین مهم است.

این متخصص بیماری‌های عفونی در پاسخ به این سوال که آیا صحیح است که از داروی نقرس برای درمان کرونا استفاده می‌شود، اظهار کرد: این داروها از دسته داروهای ضد التهاب است و در برخی کشورها استفاده می‌شود اما در دستورالعمل درمان کشور ما نیست و روند درمان همان داروهای حمایتی است، چین هم اعلام کرده که به یکی، دو دارو در درمان کرونا دسته یافته که در روزهای آینده اعلام می‌شود.