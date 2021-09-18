به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منوچهر ذوالفقاری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: جوانان باید از همه جوانب جنگ تحمیلی اطلاع داشته باشند و چرایی حمله دشمن به خاک کشور را بدانند.

وی به تحریف‌های ایجادشده در روایت دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: شناخت کامل از دفاع مقدس توسط جوانان می‌تواند مانع از تحریف‌ها در جامعه شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری به راه‌اندازی سامانه «برنامه‌های چهلمین سالگرد دفاع مقدس» اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از هزار و ۱۰۰ برنامه در ۲۱ قالب توسط دستگاه‌های دولتی در سامانه ثبت‌شده است.

ذوالفقاری تجلیل از خانواده‌های شهدا، رونمایی از کتاب، اجرای تئاتر و شب‌شعر را ازجمله برنامه‌های این هفته عنوان کرد و گفت: هم‌زمان با آغاز هفته دفاع مقدس با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت ویدئوکنفرانس از ۲۰ هزار پیشکسوت دوران دفاع مقدس تجلیل می‌شود.

رونمایی از ۲۷ عنوان کتاب در هفته دفاع مقدس

وی عنوان کرد: رژه خودرویی، رونمایی از ۲۷ عنوان کتاب، خاطره‌گویی همسران سرداران شهید، برگزاری اختتامیه جشنواره استانی فانوس هم‌زمان با هفته دفاع مقدس در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه جمع‌آوری خاطرات و آثار دوران دفاع مقدس با تأخیر در استان آغازشده است، اظهار کرد: تاکنون ۳۵ کتاب با موضوع دفاع مقدس در این استان تهیه و تدوین‌شده است.

ذوالفقاری با اشاره به تولید محتوا با موضوع ایثار و شهادت، تصریح کرد: کتابی با موضوع نقش استان به‌ویژه «تیپ قمر بنی‌هاشم (ع)» در دوران دفاع مقدس تهیه و تدوین می‌شود.

وی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری در هفت‌طبقه و هشت بخش در حال ساخت است، گفت: شکل این موزه نمادی از کوه است که بیان‌کننده مقاومت و ایستادگی رزمندگان استان در عملیات والفجر ۱۰ است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فاز نخست این موزه تکمیل‌شده است، اظهار کرد: ماکت ادوات موشکی همچون شهاب یک تا شهاب چهار و چهار نوع رادار در محوطه باز موزه نصب‌شده است.