برگزاری تظاهرات از سوی حامیان و موافقان قیس سعید در پایتخت تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از برگزاری تظاهرات حامیان و مخالفان قیس سعید رئیس جمهوری تونس در خیابان حبیب بورقیبیه در پایتخت این کشور خبر داد.

خبرنگار المیادین به تدابیر امنیتی شدید اعمال شده در پایتخت تونس به منظور ممانعت از وقوع درگیری میان تظاهرات کنندگان حامی و مخالف رئیس جمهوری تونس اشاره کرد.

تظاهرات کنندگان مخالف اقدامات قیس سعید، شعارهایی در مخالفت با آن سر می دهند و این اقدامات را کودتا می خوانند.

در مقابل تظاهرات کنندگان حامی اقدامات رئیس جمهوری تونس بر حمایت از این اقدامات تاکید می کنند.

خبرنگار المیادین از حلقه امنیتی ایجاد شده از سوی نیروهای امنیتی این کشور به منظور جلوگیری از درگیری میان تظاهرات کنندگان مخالف و موافق رئیس جمهوری تونس خبر داد.