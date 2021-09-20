به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جانباز اظهارکرد: در تصمیم گیری های گذشته قرار بر این بود که از برخی سرچشمه‌های حوضه زرینگل علی آبادکتول، بخشی از آب آشامیدنی استان سمنان تامین شود اما این طرح منتفی شده و قرار شد به جای آن، حفر چاه‌های آهکی جایگزین این منابع شود.

‏مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور افزود: طی چند سال گذشته با توجه به بروکراسی بانک مرکزی، در مبادلات مالی کاهش سرعت داشتیم که منجر به اخلال در برخی جبهه های کاری شده است که گزارش مفصلی از گردش اعتبارات و نحوه تامین تقدیم وزارت نیرو شده و راهکاری رفع موانع آن بررسی شود.

جانباز درباره مشکل آب آشامیدنی روستاهای این شهرستان هم تصریح کرد: در استان گلستان با توجه به مشکلات جدی کم بارشی و اتکای تعداد زیادی از روستاها به چشمه ها و چاه های مشکلات جدی داشتیم، بابرنامه ریزی ها اعتبارات بخش آب در استان هشت برابر افزایش داشته است.

وی افزود: شرکت آب منطقه ای استان برنامه های متعددی برای تنوع بخشیدن به نحوه انتقال آب دارد که از جمله می توان حفر چاه برای میان مدت، استفاده از چشمه های کبودوال برای تامین شرب شهرستان علی آبادکتول و تامین آب از سد نرماب و شیرین سازی آب دریا برای بخش‌هایی از استان را نام برد.

رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با اشاره به مشکلات تامین شرب شهرستان علی آباد و روستاهای منطقه، اجرای تصفیه خانه برای اتصال بخشی از آب کبودوال به شبکه شرب، تسریع در پرداخت وام بانک عامل، عدم انتقال آب از چشمه های زرین گل به استان سمنان، اجرای طرح فاضلاب در شهرستان و احداث چاه شرب برای تامین شرب شهرستان و روستاهای مجاور را خواستار شد.

سید محسن حسینی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان گلستان هم در این جلسه با تشریح طرح احداث شبکه آبیاری و زهکشی قره‌سو- زرینگل و مشکلات پیش آمده برای آن، اظهار کرد: استفاده از آب های سطحی در بحث تامین شرب یکی از راهکارهای ما است، از جمله استفاده از بخشی از چشمه های کبودوال برای آب شرب و مطالعه و احداث تصفیه خانه که مراحل تصویب آن را پیش خواهیم برد.