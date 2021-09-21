فیفا از اقدامات مربوط به اساسنامه استقبال کرد/ بخش مهم مانده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، عصر روز گذشته جلسه مقامات فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان با مسؤولین فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در خصوص اساسنامه فدراسیون فوتبال به صورت آنلاین برگزار شد.

در این نشست حیدر بهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال، مهدی علی‌نژاد معاونت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان، احمدرضا براتی عضو هیأت رئیسه و رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات، حسن کامرانی‌فر سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال و حمیرا اسدی رئیس دپارتمان امور بین‌الملل فدراسیون از ایران حضور داشتند. هم چنین سارا سولمال مدیرعالی بخش حاکمیتی فدراسیون‌های عضو فیفا، سانجیوان رئیس بخش آسیای فدراسیون‌های عضو فیفا، سنجر رئیس بخش منطقه‌ای آسیای مرکزی فدراسیون‌های عضو AFC به همراه عصام السحیبانی و آندره واشکوویچ مسئولین منطقه غرب آسیا فیفا به نمایندگی از فدراسیون جهانی و کنفدراسیون فوتبال آسیا در این ویدئو کنفرانس حضور داشتند.

احمدرضا براتی عضو هیأت رئیسه فدراسیون و رئیس کمیته تدوین و تطبیق مقررات فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، همچنان که در پاراگراف ۱ ماده ۱ اساسنامه جدید فدراسیون پیش بینی شده است باید به عنوان مؤسسه‌ای مستقل، غیر انتفاعی، غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی که مطابق مقررات جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است تعریف شود. این ماهیت حقوقی جدید باید:

۱- ظرف مدت یک سال بعد از انتخابات هیأت رئیسه جدید فدراسیون لازم الاجرا شود

۲- باید به موجب بازنگری قانون ملی ورزش باشد که توسط دولت و مجلس ایران با همکاری فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا صورت می‌گیرد.

در همین راستا فیفا به صورت رسمی درخواست برگزاری یک ویدئو کنفرانس با حضور نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را ارائه داده بود که این نشست آنلاین امروز برگزار شد.

براتی ادامه داد : در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در دولت توسط علی‌نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش به فیفا و AFC ارائه شده که با استقبال مسئولان این دو نهاد رو به رو شد و آنها از تلاش و اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کردند.

این عضو هیأت رئیسه فدراسیون افزود: البته هنوز بخش مهمی از این فرآیند باقی مانده است که مربوط به اقداماتی است که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد و انشاالله با همکاری فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان و مجلس شورای اسلامی، این مرحله نیز با موفقیت طی خواهد شد.

احمدرضا براتی ادامه داد: فدراسیون از ابتدای فعالیت هیأت رئیسه جدید عنوان نموده که یک فدراسیون توسعه محور است که مصمم است ضمن تبدیل شدن به یک سازمان ورزشی قدرتمند، اسباب کسب افتخارات بین‌المللی و رضایت و خوشنودی افکار عمومی را فراهم نماید و توسعه فوتبال در همه ابعاد و ایجاد شادی و نشاط بین مردم، اولویت‌های اصلی ما هستند که خوشبختانه می‌توانیم ادعا کنیم در همین مدت کوتاه نیز به بخش‌هایی از این اهداف خود دست یافته ایم و مهمترین سند آن همین شادی و شور و امیدی است که فوتبال ملی در ماه‌های اخیر به مردم هدیه کرده است. به هر حال امروز فدراسیون در شرایط کاملا با ثبات و در مسیر موفقیت قرار دارد و توفیقات تیم ملی فوتبال ، جذب حامیان و منابع مالی ، پرداخت پاداش‌های معوقه ، امکانات رفاهی فراهم شده برای تیم‌های ملی ، اقدامات قابل توجهی که برای توسعه فوتبال و تثبیت زیرساخت‌ها نظیر VAR صورت گرفته ، قابل چشم‌پوشی و انکار نیست و اینها همه محصول عزم جدی مجموعه فدراسیون و خصوصا رئیس و اعضای هیأت رئیسه در جهت حرکت رو به رشد فوتبال می‌باشد و در عین حالی که سنگ اندازی ها خللی در عزم مجموعه فدراسیون برای توسعه همه جانبه ایجاد نمی‌کند از همه دعوت می‌کنیم تا در این مسیر ما را یاری و همراهی کنند.