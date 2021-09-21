توزیع ۲۰۰ سری جهیزیه به مناسبت هفته دفاع مقدس در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی شامگاه سه شنبه در حاشیه آئین سراسری نهضت کمک مومنانه در قدمگاه شهدای مدافع حرم استان اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس با کمک خیران و نهادها و ارگانهای هم افزا در استان ۱۰ هزار بسته معیشتی با اعتبار پنج میلیارد تومان بین نیازمندان توزیع شد.
وی افزود: همچنین ۲۰۰ سری جهیزیه نوعروس با اعتبار سه میلیارد تومان تهیه شد که بین نیازمندان توزیع میشود.
وی ادامه داد: علاوه براین به مناسبت بازگشایی مدارس، پنج هزار نوشت افزار با ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار تهیه و توزیع میشود.
سردار مسلمی مجموع اعتبارات صرف شده برای اجرای طرحها را ۱۰.۵ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان کمکهای مردمی جمع آوری شد که سه میلیارد تومان ویژه بیماران کرونایی بوده است.
فرمانده سپاه کربلا یادآور شد: طرح کمک مومنانه به مناسبتهای مختلف ادامه مییابد و در هفته بسیج نیز این طرح اجرا میشود.
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