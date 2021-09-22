به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدباقر قالیباف صبح امروز (چهارشنبه) در مراسم آئین رونمایی از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ در دیوان محاسبات کشور گفت: اتفاقات خوبی در دیوان افتاده است البته هنوز در میانه راه قرار داریم؛ هرساله بعد از ارائه لایحه بودجه، گزارش تفریغ بودجه در دی ماه ارائه می‌شد، اما در حال حاضر که اوایل مهرماه قرار داریم و دولت به تازگی کار تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ را آغاز کرده، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ حاضر بوده و دو هفته دیگر در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

ارائه گزارش دوماهه از عملکرد بودجه توسط دیوان محاسبات، در تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه قرار است هر دو ماه یکبار گزارش اولیه از نظارت بر بودجه نیز ارائه شود، عنوان کرد: نظارت برخط بر بودجه کمک شایانی به تصمیم گیری‌ها می‌کند و امیدواریم تمام امور برخط شود که در راستای رویکرد هوشمندسازی به عنوان یکی از ۴ رویکرد مجلس انقلابی است.

واقعیت تلخ کسری بودجه به معنای دست در جیب مردم کردن است

وی تاکید کرد: زمانی که بودجه می‌نویسیم برای زندگی مردم در شهرها و روستاها و همچنین دولت تصمیم گیری می‌کنیم و همگی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مالی ما قرار می‌گیرند.

رئیس مجلس افزود: واقعیت تلخ این است که وقتی کسری بودجه داریم در حقیقت این به‌معنای دست در جیب مردم کردن است، و در این شرایط در حالی حقوق‌ها را افزایش می‌دهیم که قدرت خرید مردم پایین آمده است.

قالیباف در ادامه اولویت اول مجلس را نظارت بیان کرد و گفت: با تورم قوانین مواجه هستیم لذا باید به نظارت بر اجرای قوانین توجه کرده و به سمت تنقیح برویم و صرفاً در حد نیاز قانونگذاری داشته باشیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه فرصت‌های خوبی برای ریل گذاری و نظارت داریم، ابراز کرد: در این راستا دیوان محاسبات مهم‌ترین نقش نظارتی بر بودجه را دارد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و سایر کمیسیون‌های تخصصی نیز نظارت جدی بر امور دارند همچنین حضور نمایندگان مجلس به عنوان عضو ناظر در مجامع و شوراهای استانی و کشوری، خود فرصت خوبی برای نظارت است.

دیوان محاسبات رکن رکین نظارت‌های مجلس است

وی در ادامه بازوی نظارتی دیگر مجلس را اقدامات هیأت تطبیق قوانین براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی دانست و افزود: تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص از دیگر بازوهای نظارتی مجلس هستند که تمامی این‌ها زمانی اثرگذار خواهد بود که همه این ابزارها در هماهنگی با هم کار کنند و اگر پراکنده کاری شود اثری ندارد که در این راستا جلسات حوزه نظارتی را برقرار کرده‌ایم تا تحولی در حوزه نظارت ایجاد کنیم و دیوان محاسبات کشور و گزارش‌های آن نیز رکن رکین نظارت‌های مجلس است.

قالیباف در ادامه با اشاره به جلسات صحن مجلس در ۲ هفته آینده که گزارش تفریغ بودجه ۹۹ در آن ارائه می‌شود، عنوان کرد: به زمان تدوین برنامه هفتم توسعه کشور نزدیک می‌شویم که تاکید کردیم باید در آن به موارد خاصی همچون ناترازی در صندوق‌ها، معادن و یارانه‌ها اعم از نقدی و غیرنقدی و غیر شفاف، اجرای دولت الکترونیک، راه اندازی سامانه‌هایی که دولت توسط قانون مکلف به آن شده است و اصلاح ساختار بودجه مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: مجلس جلسات روزهای سه شنبه خود به بررسی‌های نظارتی اختصاص داده و گزارش‌ها شفاف و روشن بیان می‌شود تا نمایندگانی که قرار است عضو کمیسیون تلفیق شوند، اطلاعات دقیق داشته باشند.

تقدیر رئیس مجلس از راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ دیوان محاسبات کشور

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی ۱۹۸ دیوان محاسبات که می‌تواند در آینده هوشمندتر، کاربردی‌تر و اثرگذارتر ادامه کار دهد، خاطرنشان کرد: در عین آنکه در دیوان محاسبات به حسابرسی می‌پردازیم باید به بعد عملکردی هم بپردازیم لذا باید گزارش‌های حسابرسی و عملکردی دقیق با بیان اشکالات در زمینه قانونگذاری و بودجه ریزی در صحن مجلس بررسی شود.