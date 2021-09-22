می خواهیم کار ناتمام را تمام کنیم/ بازی رسمی نکردن تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، امید عالیشاه پس از حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس درباره تمرینات این تیم برای بازی با الهلال عربستان گفت: خوشبختانه تمرینات را شروع کرده ایم و کادر فنی هم تدابیر لازم را در نظر گرفته است. ما بازیکنان هم تمام تلاش خود را میکنیم تا بتوانیم موفق شویم.
هافبک سرخپوشان درباره تأثیر عدم برگزاری بازی رسمی در روند آماده سازی این تیم افزود: مطمئنا تأثیرگذار است. استقلال تاجیکستان هم دیدید در جریان بازیهایش بوده است. تأثیرگذار است و نمیشود هم در حال حاضر کار دیگری جز تمرین کردن کنیم.
او درباره تأثیر حضور بازیکنان جدید در پرسپولیس گفت: هرکس وارد پرسپولیس شود کنار این بازیکنان مطمئنا خودش را وفق میدهد. ما هم کمک میکنیم که کنار ما آمادگی لازم را کسب کنند.
عالیشاه درباره احتمال بازگشت هواداران به ورزشگاهها تصریح کرد: من به شخصه از بازیکنانی بودم که لحظه شماری میکردم. همیشه هم گفتم فوتبال بدون تماشاگر روح ندارد.
او درباره اینکه قبلا گفته بود کار ناتمام در پرسپولیس دارد و آن ه: قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا است خاطرنشان کرد: انشاالله بتوانیم به این موفقیت برسیم و موفق شویم. کار ناتمام را تلاش میکنیم تمام کنیم.
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