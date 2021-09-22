روزهای دفاع مقدس سرشار از عشق و به کمال رسیدن بود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس از دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تبریک و گرامیداشت این هفته، یاد و خاطره تمامی شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان هشت سال جنگ تحمیلی را گرامی داشته و آنان را الگوی ارزشمندی برای جامعه خواند.

او محور مشخص در روزهای دفاع مقدس را همدلی تمامی مردم ایران در دفاع از وطن دانست که در جامعه موج می‌زد و افزود: وجود همین شاخصه مهم در سطح جامعه موجب بار روانی مثبت و آرامش عمومی مردم، حتی در روزهای جنگ و سختی شده بود.

دکتر لطفی ادامه داد: روزهای جنگ تحمیلی به واقع روزهایی مقدس برای مردم ایران بود و تا امروز با گذشت بیش از چهار دهه، آرامش را برای ما رقم زده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز مواجهه با بحران کرونا در طی بیش از یک و نیم سال گذشته را در کنار همه دشواری‌ها، موجب ترسیم دوباره صحنه‌های همدلی عنوان کرد.

او به همین مناسبت از همکاری‌های مسؤولان ارشد استان، نیروهای نظامی از جمله ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی، همچنین سازمان‌ها و نهادهای مختلف با مجموعه سلامت در طی بحران کرونا، به ویژه همکاری مجموعه سپاه فجر استان و بسیج جامعه پزشکی قدردانی کرد و افزود: راه اندازی سه مرکز ۲۴ ساعته واکسیناسیون شبانه روزی در شیراز از دستاوردهای این همکاری است و امروز نیز یک مرکز جدید در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) راه اندازی می‌شود.

دکتر لطفی با ادای احترام به تمامی یادگاران روزهای دفاع مقدس گفت: به پاس ایثار و مجاهدت این عزیزان در برابر یکایک آنان سر تعظیم فرود آورده و امید است با تلاش مدافعان سلامت و همکاری و همدلی عمومی، بحران کرونا نیز به زودی در سطح کشور ریشه کن شود.