پایش آلودگی نفتی در مراکز فرآوری آبزیان قشم نتیجه مثبت نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری در دیدار با رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قشم، سلامت مردم را از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و اظهار داشت: حفاظت از سلامت عمومی نیازمند همکاری و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و مجموعه قضایی است و اقدامات مرتبط با این حوزه باید با رویکردی پیشگیرانه، دقیق و شفاف دنبال شود.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافت‌شده درباره برخی تخلفات مرتبط با حوزه سلامت مواد غذایی و موارد کشف‌شده در جریان بازرسی‌ها، بر ضرورت تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با سلامت مردم تأکید کرد و پیشنهاد داد برای این دسته از پرونده‌ها قاضی ویژه تعیین شود تا رسیدگی به تخلفات خارج از نوبت و با انسجام بیشتری انجام گیرد.

فرماندار شهرستان قشم همچنین بر لزوم تعیین تکلیف مجوزهای راکد تأکید کرد و گفت: مجوزهایی که در سال‌های گذشته صادر شده اما پس از صدور هیچ اقدامی برای اجرای آنها صورت نگرفته است، باید بررسی و وضعیت آنها مشخص شود.

امیرتیموری فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره بیماری‌های مشترک میان انسان و دام را نیز از دیگر موضوعات مهم در حوزه سلامت دانست و افزود: برای افزایش آگاهی عمومی، نشست‌های مشترکی با حضور ائمه جمعه، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها و با هماهنگی بخشداران برگزار شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه سلامت تأکید کرد و گفت: نتایج پایش‌ها و بررسی‌های صورت‌گرفته باید به‌صورت روشن و شفاف در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گیرد تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، اعتماد مردم نیز تقویت شود.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قشم نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و فعالیت‌های این مجموعه ارائه کرد و گفت: گشت‌های نظارتی مشترک با دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر انجام می‌شود و موارد تخلف پس از شناسایی برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.