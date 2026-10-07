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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

احتمال اختلال در دسترسی به برخی سرویس‌های دانشگاه تربیت مدرس

احتمال اختلال در دسترسی به برخی سرویس‌های دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی دانشگاه تربیت مدرس در اطلاعیه‌ای از احتمال بروز اختلال یا وقفه موقت در دسترسی به برخی سرویس‌های دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، براساس این اطلاعیه، به‌منظور تعویض باتری‌های UPS مرکز داده، از ساعت ۱۰ صبح امروز (۱۵ مهر ۱۴۰۵) احتمال بروز اختلال در دسترسی به برخی سرویس‌های دانشگاه وجود دارد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که تلاش مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی بر انجام عملیات بدون قطعی و با حداقل اختلال در سرویس‌هاست، اما با توجه به ماهیت این عملیات، احتمال بروز اختلال پیش‌بینی‌نشده نیز وجود دارد.

از کاربران خواسته شده است با توجه به احتمال اختلال موقت، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی لازم را برای انجام امور خود در نظر بگیرند.

کد مطلب 6970431

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