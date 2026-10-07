تولید سالانه ۵ میلیون نشای صیفی جات در مجتمع کشاورزی گلشن

محمد ظاهر رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توسعه کشاورزی هوشمند و حرکت به سمت کشاورزی تجاری و صنعتی، یکی از راهکارهای مهم برای مقابله با چالش کم‌آبی و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی سیستان‌وبلوچستان است.

فرماندار گلشن افزود: نخستین مجتمع تولید نشای صیفی‌جات شهرستان گلشن با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی و با همت خداداد رئیسی، کارآفرین بومی منطقه راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع ایجاد شده و ظرفیت تولید بیش از یک‌ونیم میلیون نشای صیفی‌جات را دارد که می‌تواند نقش مهمی در تأمین نیاز کشاورزان استان و کاهش وابستگی به تولید نشا در استان‌های همجوار داشته باشد.

کاهش وابستگی به واردات نشا

رئیسی بیان کرد: پیش از این بخش قابل توجهی از نشای مورد نیاز از شهرستان‌ها و استان‌های همجوار تأمین می‌شد که از نظر کیفیت، همواره شرایط مطلوبی نداشت؛ اما راه‌اندازی این مجتمع می‌تواند زمینه دسترسی کشاورزان به نشای باکیفیت و متناسب با شرایط اقلیمی منطقه را فراهم کند.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال در این مجموعه گفت: با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از پنج نفر فراهم شده و با توسعه فعالیت‌ها، ظرفیت اشتغال و تولید نیز افزایش خواهد یافت.

فرماندار گلشن خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری سرمایه‌گذار، جهاد کشاورزی و مسئولان شهرستان در نقطه صفر مرزی راه‌اندازی شده و هدف آن حرکت از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی مدرن، تجاری و صنعتی است.

هدف‌گذاری تولید بیش از ۵ میلیون نشا

رئیسی با اشاره به برنامه توسعه مجتمع گفت: با تکمیل ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، امکان تولید سالانه بیش از پنج میلیون نشا در این مجموعه وجود دارد و هر دوره تولید نیز حدود ۵۰ تا ۶۰ روز زمان می‌برد.

وی تأکید کرد: کشاورزی مدرن دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای مدیریت منابع آب، افزایش بهره‌وری و تضمین امنیت غذایی و معیشت نسل‌های آینده است.