نجات بانوی ۵۱ ساله از ارتفاعات سرچشمه خنب کاشان

محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانوی ۵۱ ساله‌ای که در ارتفاعات کوه سرچشمه خنب کاشان دچار ضعف و بی‌حالی، سرگیجه و حالت تهوع شده بود، با تلاش تیم امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر کاشان نجات یافت.

وی ابراز کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و فرماندهی عملیات استان اصفهان (EOC) درباره این حادثه، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر کاشان به محل اعزام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان افزود: عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۸:۴۰ آغاز شد و نجاتگران پس از دسترسی به فرد حادثه‌دیده و انجام اقدامات لازم، وی را به محل امن منتقل کردند.

وی ادامه داد: این عملیات ساعت ۲۱:۲۰ با موفقیت به پایان رسید.