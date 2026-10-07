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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

نجات بانوی ۵۱ ساله از ارتفاعات سرچشمه خنب کاشان

نجات بانوی ۵۱ ساله از ارتفاعات سرچشمه خنب کاشان

کاشان - رئیس جمعیت هلال احمر کاشان از نجات بانوی ۵۱ ساله از ارتفاعات سرچشمه خنب کاشان خبر داد.

محمد مصباحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بانوی ۵۱ ساله‌ای که در ارتفاعات کوه سرچشمه خنب کاشان دچار ضعف و بی‌حالی، سرگیجه و حالت تهوع شده بود، با تلاش تیم امداد و نجات کوهستان هلال‌احمر کاشان نجات یافت.

وی ابراز کرد: در پی اعلام مرکز کنترل و فرماندهی عملیات استان اصفهان (EOC) درباره این حادثه، تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر کاشان به محل اعزام شد.

رئیس جمعیت هلال احمر کاشان افزود: عملیات امدادرسانی از ساعت ۱۸:۴۰ آغاز شد و نجاتگران پس از دسترسی به فرد حادثه‌دیده و انجام اقدامات لازم، وی را به محل امن منتقل کردند.

وی ادامه داد: این عملیات ساعت ۲۱:۲۰ با موفقیت به پایان رسید.

کد مطلب 6970395

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