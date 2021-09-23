امضای توافق همکاری فدراسیون فوتبال با باشگاه بلژیکی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، شهاب الدین عزیزی خادم و مهدی بیات در نشست مشترک به صرف شام بر همکاری‌های مشترک تأکید کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران بر استفاده از تجربیات فوتبال بلژیک به عنوان بهترین تیم رنکینگ فیفا تأکید کرد و گفت: پیشرفت فوتبال بلژیک در دو دهه گذشته تحسین برانگیز است و باید علاقه مندان بدانند چه مسیری طی شد که این کشور توانست به صدر رنکینگ فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، صعود کند. ما در فدراسیون فوتبال ایران در پی مدرن سازی فوتبال ملی و باشگاهی هستیم. در این راستا سعی می‌کنیم از تجارب گوناگون استفاده کنیم و از نیروی انسانی متخصص در این زمینه نیز بهره خواهیم گرفت.

مهدی بیات نیز توجه فدراسیون فوتبال ایران به تمام تیم‌های ملی را تحسین کرد و گفت: آن چه از اتفاقات چند ماه گذشته فوتبال ایران می‌توان استنباط کرد این است که نگاهی توسعه خواهانه به فوتبال ایران حاکم شده و شاهد معماری نوینی در فوتبال کشور هستیم که قابل اندازه‌گیری است.

مهدی بیات تاکید کرد: من هم ایرانی هستم و برایم مهم است که کشورم بتواند در همه حوزه‌ها پیشرفت کند. به همین جهت آماده ایم تا از تمام امکانات موجود در فوتبال بلژیک و باشگاه شارلوا برای کمک به فوتبال ایران استفاده کنیم. البته این ظرفیت در سال‌های قبل نیز وجود داشت، اما علاقه‌ای از طرف فدراسیون‌های گذشته مبنی بر این همکاری نبود. امیدواریم در بحث آموزش، بازی‌های تدارکاتی و نیز برگزاری لیگ انتقال تجربه صورت گیرد و برای این موضوعات اعلام آمادگی می‌کنیم.

بیات با تأکید بر این نکته که در زمان ریاست بر فدراسیون بلژیک من نیز با همین مشکلات مواجه شدم، ادامه داد: تنها راه‌حل معضلات این چنینی کار و تلاش بیشتر است و قابل درک است که چنین شرایطی چقدر پیچیده و دشوار به نظر می‌رسد. به همین منظور تا جایی که این امکان فراهم باشد در کنار فدراسیون فوتبال ایران هستیم و از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده خواهیم کرد تا این روند همکاری به شکل مثبتی ادامه پیدا کند.

در پایان این ضیافت، توافق همکاری مشترک بین دو طرف، برای استفاده از مشاوران متخصص در حوزه‌های مورد بحث صورت پذیرفت.