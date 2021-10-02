پهنای باند اینترنت در ۴۲ نقطه روستایی کردستان تأمین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه کردستان، آزاد حکمت گفت: عملیات اجرایی این خدمات توسط کارشناسان و اکیپ اعزام شده به نقاط روستایی واقع در شهرستان‌های سنندج، مریوان، سقز و کامیاران انجام شده است.

وی افزود: این پروژه با تلاش شبانه روزی همکاران حوزه‌های انتقال در ستاد و شهرستان‌های مربوطه در کمترین زمان ممکن به اتمام و مورد بهره برداری رسیده است.

وی با اعلام اینکه CWDM های نصب شده چهار، هشت و ۱۶ لاندا هستند افزود: این امر بهبود کیفیت و افزایش سرعت دیتا را در ۴۲ نقطه روستایی به دنبال داشته است.

حکمت خاطر نشان کرد: با اجرای این عملیات، پهنای باند ده سایت تلفن همراه اول جهت استفاده از تکنولوژی‌های 3G و4G و همچنین دسترسی به اینترنت پرسرعت مخابرات در نقاط روستایی یاد شده تأمین شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در نقاط مختلف استان در حوزه‌های مخابراتی موجب توسعه و ارتقا سطح کیفی و کمی خدمات قابل ارائه به مشتریان می‌شود اضافه کرد: برای انجام این پروژه در نقاط روستایی واقع در چهار شهرستان نام برده حدود ۲۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: اجرای این عملیات در شرایط فعلی به واسطه نیاز روز افزون مشتریان به بسترهای دیتا در راستای انجام امورات روزانه به صورت غیر حضوری، استفاده از درگاه‌های مجازی و بهره مندی دانش آموزان از کلاس‌های آنلاین از اهمیت ویژه ای برخوردار است که ساکنین این روستاها از مزایای آن بهره مند گشته اند.

حکمت ضمن تشریح استراتژی مخابرات منطقه بیان داشت: بهره برداری و استفاده حداکثری از تجهیزات و امکانات مخابراتی با هدف ارائه خدمات یکسان در روستاها جز برنامه‌های دارای اولویت در استان است.