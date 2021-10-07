پارلمان یونان معاهده دفاعی- نظامی مشترک با فرانسه را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نمایندگان پارلمان یونان در رأی گیری و کسب آرای موافق قابل توجه، معاهده دفاعی با فرانسه را به تصویب رساندند.
این معاهده مرتبط با همکاری دفاعی و نظامی یونان و فرانسه در مواردی است که دو کشور با کشور دیگری روبرو شوند.
بخشی از این معاهده پیشتر میان مقامات یونانی و فرانسوی به تائید و امضا رسیده بود و براساس آن فرانسه سه کشتی جنگی به یونان فروخته و واگذار کرده بود.
نخستوزیر یونان هنگام رأی گیری درباره این معاهده و پیش از تصویب آن بدون اشاره به نام کشورهای دیگر در منطقه اعلام کرد که همه ما میدانیم چه کسی دیگران را در مدیترانه به جنگ تهدید میکند.
یونان و ترکیه در مدیترانه رقابت پرتنشی را بر سر مسئله قبرس و قلمروهای آبی دریای اژه و شرق مدیترانه دنبال میکنند. این تنشها اتفاق تازهای نیست و دههها ادامه داشته است اما دور تازه این تشنجها بیشتر با آغاز حفاریهای ترکیه در آبهای سرزمینی یونان آغاز شد. مقامات ترکیه گفتند گرچه جزایری مانند جزیره کرت و رودوس دارای آبهای سرزمینی هستند، اما منطقه اقتصادی انحصاری ندارند.
یونان تلاش میکند از اهرم اتحادیه اروپا برای فشار بیشتر به ترکیه استفاده کند، هرچند در میان کشورهای اروپایی، فرانسه بیشترین همراهی را با یونان در مقابل ترکیه داشته است. رهبران فرانسه اعتقاد دارند که اروپا باید برای رویارویی با سیاست تهاجمی ترکیه، بطور مشترک حرکت کند و نقض حوزه دریانوردی یک دولت عضو اتحادیه اروپا توسط ترکیه، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
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