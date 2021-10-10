۱۸ مهر ۱۴۰۰، ۸:۱۴

دختران لرستانی فاتح رقابتهای جودو قهرمانی کشور

رقابت‌های جودو دختران نوجوان ایران با قهرمانی تیم لرستان در مجموعه ورزشی انقلاب به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، بیست و دومین دوره رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور در بخش دختران با حضور ۲۵۳ جودوکار از ۲۷ استان شنبه ۱۷ مهرماه در سالن تختی تهران برگزار شد که در پایان لرستان با کسب ۲ مدال طلا و ۳ مدال برنز قهرمان شد. اصفهان با کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره، یک برنز نایب قهرمان روی سکوی دوم ایستاد و تهران نیز با یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز عنوان سومی را از آن خود کرد.

اسامی نفرات برتر اوزان مختلف به این شرح است:

وزن ۴۰- کیلوگرم: ۱- آندیا فلاح از استان لرستان ۲- سپیده طاهری از استان اصفهان ۳- فاطمه زهرا پیراسته از استان سیستان و بلوچستان و مهشید محمدپور از استان کرمان

وزن ۴۴- کیلوگرم: ۱- مبینا خدابخشی از استان خراسان رضوی ۲- بهاره ملکی از استان اصفهان ۳- زهرا فرزانگان از استان گیلان و حدیث رضایی رازی استان همدان

وزن ۴۸- کیلوگرم :۱- فرزانه پاکباز استان مرکزی ۲- مبینا کمائی از استان هرمزگان ۳- زهرا پهلوانی از استان خراسان رضوی و عسل کلامی استان سمنان

وزن ۵۲- کیلوگرم: ۱- فاطمه خلیلی از استان اصفهان ۲- زینب پورضرابی از استان گیلان ۳- زهرا سکاکی از استان خراسان رضوی و آنرا هاشم زاده از استان تهران

وزن ۵۷- کیلوگرم: ۱- نازنین زهرا حسنی زاده از استان تهران ۲- مهسا ربیعی توسل از استان همدان ۳- طناز براتی از استان لرستان و یگانه رجبی از استان اصفهان

وزن ۶۳- کیلوگرم: ۱- مهشید صفری از استان همدان ۲- زهرا شهبازی از استان اصفهان ۳- کژال سیلانی از استان مرکزی و ستایش موسوی از استان لرستان

وزن ۷۰- کیلوگرم: ۱- زینب پیری از استان زنجان ۲- آتوسا فولادی از استان تهران ۳- پروین جعفری از استان کردستان و نادیا بداق از استان لرستان

وزن ۷۰+ کیلوگرم: ۱- مبینا موسوی از استان لرستان ۲- راحیل مرادی از استان کرمانشاه ۳- راضیه سبزکار از استان خراسان جنوبی و نادیا نیکو از خراسان رضوی

بر همین اساس، این رقابتها در بخش جوانان امروز یک شنبه ۱۸ مهرماه در کلیه اوزان برگزار خواهد شد.

