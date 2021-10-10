آغاز طرح جامع واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش گوار روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح واکسیناسیون دانش آموزان از ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح کشور آغاز شده است و در استان کردستان نیز از امروز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ شاهد واکسیناسیون عمومی دانش آموزان خواهیم بود.
وی افزود: اولویت اول آموزش و پرورش استفاده حداکثری از مراکز تجمیعی واکسیناسیون موجود و فعال در سطح شهرستانها و مناطق و در هر شهرستان و مناطقی که مسئولان بهداشتی و آموزش و پرورش تشخیص دهند باید پایگاه تخصصی ایجاد و راه اندازی شود.
خوشگوار اعلام کرد: آموزش و پرورش این آمادگی را دارد که فضا، امکانات و تجهیزات را در اختیار مراکز بهداشت و درمان قرار دهد تا طرح ملی واکسیناسیون دانش آموزان با سرعت بیشتری انجام شود.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: واکسیناسیون دانش آموزان به صورت نوبت بندی و مدرسهای در شهرستانها و مناطق انجام میشود و دانش آموز میتوانند با همراهی یکی از اولیای خود در مراکز تجمیعی واکسیناسیون حضور پیدا کنند و دُز اول واکسن را دریافت کنند.
وی افزود: تاکنون ۲۷ درصد از جمعیت ۱۲۷ هزار و ۵۴۰ نفری دانش آموزان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ استان کردستان واکسن کرونا را دریافت کردهاند و با هماهنگیها و برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم از ۱۸ لغایت ۲۱ مهرماه این آمار افزایش یابد و از ۲۱ لغایت ۲۳ مهرماه نیز بتوانیم لکه گیری دانش آموزان باقی مانده را به انجام دهیم.
