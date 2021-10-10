۱۸ مهر ۱۴۰۰، ۸:۲۹

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان خبرداد؛

آغاز طرح جامع واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله در کردستان

سنندج- معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان از شروع رسمی واکسیناسیون دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ ساله کردستانی از امروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین خوش گوار روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح واکسیناسیون دانش آموزان از ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح کشور آغاز شده است و در استان کردستان نیز از امروز یکشنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ شاهد واکسیناسیون عمومی دانش آموزان خواهیم بود.

وی افزود: اولویت اول آموزش و پرورش استفاده حداکثری از مراکز تجمیعی واکسیناسیون موجود و فعال در سطح شهرستان‌ها و مناطق و در هر شهرستان و مناطقی که مسئولان بهداشتی و آموزش و پرورش تشخیص دهند باید پایگاه تخصصی ایجاد و راه اندازی شود.

خوشگوار اعلام کرد: آموزش و پرورش این آمادگی را دارد که فضا، امکانات و تجهیزات را در اختیار مراکز بهداشت و درمان قرار دهد تا طرح ملی واکسیناسیون دانش آموزان با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش کردستان اظهار کرد: واکسیناسیون دانش آموزان به صورت نوبت بندی و مدرسه‌ای در شهرستان‌ها و مناطق انجام می‌شود و دانش آموز می‌توانند با همراهی یکی از اولیای خود در مراکز تجمیعی واکسیناسیون حضور پیدا کنند و دُز اول واکسن را دریافت کنند.

وی افزود: تاکنون ۲۷ درصد از جمعیت ۱۲۷ هزار و ۵۴۰ نفری دانش آموزان گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ استان کردستان واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و با هماهنگی‌ها و برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم از ۱۸ لغایت ۲۱ مهرماه این آمار افزایش یابد و از ۲۱ لغایت ۲۳ مهرماه نیز بتوانیم لکه گیری دانش آموزان باقی مانده را به انجام دهیم.

