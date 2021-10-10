امید صبری پور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شناسایی نقاط بحرانی و حساس این شهر در زمان بروز هرگونه بحران احتمالی ناشی از بارش باران و وزش باد شدید، ضروری است.
وی با توجه به نزدیک بودن فصل بارندگی افزود: هماهنگی لازم در بحث اصلاح و لایروبی شبکه فاضلاب برای جلوگیری از مشکل جمع شدن آبهای سطحی در شادگان در اسرع وقت انجام شود تا امسال شاهد چنین مشکلی در سطح شهر نباشیم.
سرپرست فرمانداری شادگان تصریح کرد: بحران و حادثه، زمان و مکان مشخص ندارد و قصور در خدماترسانی به مردم و رفع مشکلات آنها از هیچ مدیری پذیرفتنی نیست.
صبری پور گفت: با احتمال آبگرفتگی معابر در برخی از نقاط این شهر، دستگاههای خدمات رسان ضمن بررسی سریع نقاط حادثهخیز با احتمال آبگرفتگی معابر در فصل بارندگی، نسبت به لایروبی جویها و خطوط فاضلاب و محلهای مورد نظر در شهرستان شادگان اقدام کنند.
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