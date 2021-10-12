افتتاح یک ایستگاه جدید مترو طی ۲۰ روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جلسه علنی صبح سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ شورای شهر تهران، اظهار داشت: روز گذشته یکی از ایستگاه‌های مترو آغاز به کار کرد و تا حدود ۲۰ روز دیگر یک ایستگاه دیگر نیز افتتاح خواهد شد و این امر تلاش شهرداری و شورای قبلی است.

وی افزود: البته این موارد کافی نیست و شهر تهران با مشکلات موجودش باید با سرعت بیشتری حرکت کند و فکری اساسی برای حمل و نقل عمومی به ویژه مترو شود.

رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد: هنوز مسئله فاضلاب تهران تمام نشده و دو منطقه‌ای که برای آن برنامه ریزی نشده نیز باید وارد برنامه ریزی ها شوند.

چمران در خصوص وضعیت آب شهر پایتخت بیان کرد: وضعیت شهر تهران در زمینه تأمین آب مناسب نیست و مشکلاتی داریم و امروز در جلسه شورا این امر بررسی خواهد شد.