به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل و نقطه نظرات دست اندرکاران کمیته‌های اعزام و فرهنگی و آموزشی اربعین در خصوص راهکارهای بهبود مدیریت مراسم اربعین حسینی در این دو بخش ارائه و بررسی شد.

در این نشست نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت خواستار آسیب شناسی در خصوص اقدامات صورت گرفته در کمیته اعزام و فعالیت‌های کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شد و بر لزوم مطالعه فراگیر برای آماده کردن طرح مدیریت اربعین بر اساس شرایط و وضعیت کنونی و انتظارات از سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری تاکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین از رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین خواست که موضوع تهیه نماد اربعین با همکاری دست اندرکاران عراقی و برخی کشورهای دیگر را مطالعه و پیگیری کند.

دراین نشست علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز از مسائل مطرح شده در جلسات کمیسیون شوراها و فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارش داد و به آمادگی این سازمان برای راه اندازی سفرهای زیارتی به عتبات عالیات و سوریه و ارائه خدمات به مشتاقان زیارت با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و حفظ عزت و کرامت زائران اشاره کرد.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در ابتدای این نشست در آستانه سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت حجت (عج) اظهار داشت: امام یازدهم با وجودی که در محدودیت شدید قرار داشتند یک سلسله فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و علمی درجهت حفظ اسلام، توسعه دانش و علوم اسلامی و معارف شیعی از خود به یادگار گذاشتند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به اینکه هرکدام از ائمه معصومین در دوره خود به نوعی در رنج، سختی و مشکلات بودند، گفت: انسان باید بداند حتی انبیای الهی در این دنیا بلا و مصیبت دیده اند ولی نوع گرفتاری و سختی بشر امروز بسیار ناچیزتر از مشکلاتی و سختی‌هایی است که ائمه متحمل شدند.