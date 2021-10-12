«ساختمان کیانپارس» منتشر شد/ روایت جنگ از زبان زنان فرماندهان

به گزراش خبرگزاری مهر انتشارات خط مقدم ناشر تخصصی جبهه مقاومت و راوی خط مقدم مقاومت کتاب «ساختمان کیانپارس»؛ روایت زندگی در جنگ را از نگاه همسران فرماندهان لشکر ثارالله، را به قلم زهرا حیدری منتشر کرد.
از این نویسنده تا کنون کتاب های «از راست نفر سوم» ، « تک درختی در کویر »، « گزارش سفر » و « نخلها تو را میخوانند » منتشر شده است.
انتشارات خط مقدم با هدف تربیت نسل جوان، در زمینه ادبیات مقاومت فعالیت میکند و آثار مختلفی در موضوعات پژوهشی، خاطرات و زندگینامه مدافعان حرم به زبانهای مختلف منتشر کرده است.
در بخشی از کتاب آمده است: سالهاست که خطوط پیشانی دیوارهای از رنگ افتادهاش را سواد خاطراتی پر کردهاند که تنها باستانشناسان جنگ آنها را میفهمند. آجر به آجر حروف از همگسیخته روایتی شده است که حاصل آن تاریخ پیشروست از ذهن پنجرههایی که هر کدام ماه خودش را به تماشا نشسته است
این کتاب روایت ساکنان ساختمان کیانپارس اهواز است از آنان که رفته اند.روایت دهان باز ماندهی درها روایت همسران فرماندهان جنگ از ضریح خانههایی که شیشههایش را هماره دست میکشند. روایت زنانی که سالهای 1364 تا 1367 قسمتی از جوانی خود را در ساختمان کیانپارس زیستهاند در محلهای در غرب اهواز به موازات کارون و ساختمانی که همسران و فرزندان فرماندهان لشگر 41 ثارالله را در خود جای داده بود.گوش کن... صدای ترمز ماشینها را جلوی ساختمان میشنوی؟!!! بلندشو... شاید خبر از آمدن کسی باشد شاید خبر رفتنش
ــ گاهی که صدای پارک ماشینی را جلوی ساختمان میشنیدیم به شوخی به هم میگفتیم ((لندکروز استیشن آمد. بلند شو ساکات را ببند... کارهایت را بکن... نوبت توست... شوهرت را شکلات پیچ آوردهاند...))
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