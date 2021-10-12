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۲۰ مهر ۱۴۰۰، ۹:۵۴

مدیرکل کمیته امداد البرز خبر داد؛

کمک ۳۵ میلیارد تومانی حامیان البرزی به فرزندان ایتام و محسنین

کمک ۳۵ میلیارد تومانی حامیان البرزی به فرزندان ایتام و محسنین

کرج - مدیرکل کمیته امداد البرز گفت: حامیان البرزی با اهدای ۳۵ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان به فرزندان ایتام و محسنین رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدی فرد، با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۱۰۱۵ حامی حمایت ۱۵۳۳ یتیم و ۳۴۱۲ فرزند محسنین را بر عهده‌دارند گفت: حامیان البرزی با اهدا ۳۵ میلیارد ۳۱۷ میلیون تومان به‌صورت نقد و غیر نقد به فرزندان ایتام و محسنین رشد ۱۰۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را رقم زدند.

وی گفت: با توجه به مبلغ واریزی حامیان، به‌طور میانگین ماهانه فرزندان ایتام ۱ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و فرزندان محسنین ۶۰۰ هزار تومان از طریق کارت‌های عضو شتاب به‌طور مستقیم به‌حساب هر فرزند معنوی واریزمی شود.

مدیرکل کمیته امداد البرز با بیان اینکه حامیان سخاوتمند استان در شور عاطفه‌ها نیز نقش‌آفرینی کردند، گفت: حامیان باهدف تأمین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان موردحمایت با اولویت «ملزومات آموزش غیرحضوری» ۱۹۲ تبلت، هزینه تحصیلی، لوازم‌التحریر و کمک‌آموزشی به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان اهدا کردند.

وی با تقدیر از مراکز نیکوکاری در استان البرز جهت جمع‌آوری کمک‌های مردم برای دانش آموزان ایتام و فرزندان محسنین یادآور شد: مردم نیکوکار و خیران می‌توانند از طریق تلفن ۲۶۳۲۸۰۱۰۷۱ نسبت به واریز کمک‌های خود اقدام کنند.

کد مطلب 5325597

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