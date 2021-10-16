احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر اینکه انقلاب اسلامی در فضای چپ زده به وجود آمد، گفت: آقای خاتمی زمانی به آقای رحیم پور ازغدی گفته بود «چرا نهج البلاغه را شرح می‌دهید و این حرف‌های چپی و سوسیالیستی را می‌زنید، نباید این حرف‌ها را بزنید. اگر اندیشه‌ای، کاری برای بشریت کرده باشد همین لیبرال دموکراسی غرب کرده است»

نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه افکار این افراد متوجه مسائل غربی است، اظهار داشت: البته سواد دینی آقای خاتمی خوب است، چند وقتی که با هم مواجه بودیم متوجه شدم سواد دینی ایشان از رفقایشان خیلی بهتر است اما شیفتگی نسبت به غرب در رفتار و کردارشان دیده می‌شود و همین موضوع موجب طرح این دیدگاه‌هاست.

قانون اساسی، محتوای جمع‌گرایی دارد نه سوسیالیستی

توکلی با اشاره به اظهارات خاتمی مبنی بر اینکه در قانون اساسی چپ زدگی مشاهده می‌شود، گفت: قانون اساسی نیز به دلیل مظالم شاه و بدکرداری اکثر سرمایه‌داران دارای محتوای جمع‌گرایی بود، این حرف درستی است اما هرکس به جمع گرایی معتقد باشد سوسیال نیست.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: به عنوان مثال میرحسین موسوی از نظر ایدئولوژیک سوسیال نبود بلکه از نظر اقتصادی سوسیالیست و دارای روحیه جمع گرایی بود.

وی با بیان اینکه من با برخی مواد قانون ملی کردن صنعت نفت مخالف بودم، اظهار کرد: در این قانون اعلام می‌شد همه چیز باید دست بخش خصوصی باشد اما سوال اینجاست که بخش خصوصی که هم بتواند، هم بخواهد و هم سالم باشد کجاست؟

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: شرکت‌های خصوصی و شخصیت‌های حقوقی خصوصی ۸۵ درصد کل سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند اما تعدادشان ۵۸ صدم درصد کل سپرده‌داران است که این به معنای ظلم به مردم است.

وی با بیان اینکه گرایش به سرمایه‌داران در بین این گروه فکری وجود دارد، گفت: از ۴۵۷ میلیون حساب سپرده اشخاص حقیقی، ۱۹۱ هزار حساب بالای ۱۰۰ میلیون سپرده دارند که این حساب‌ها برای ۲۳ هزار نفر است یعنی ۴ دهم درصد کل سپرده گذاران، به عبارت دیگر این افراد مالک ۵۸ درصد سپرده‌ها هستند و ۹۶ درصد دیگر سپرده‌گذاران تنها مالک ۴۲ درصد سپرده‌ها می‌باشند.

دفاع از مردم به معنای افکار سوسیالیستی نیست

توکلی تصریح کرد: دفاع از مردم به معنای افکار سوسیالیستی نیست بلکه به معنای اسلام است.

وی اظهار داشت: در دولت آقای خاتمی مسعود نیلی به دستور جهانگیری وزیر وقت صنعت، کتابی را در موضوع استراتژی صنعتی ایران نوشت و حرف‌های عجیبی زد. بنده مقاله علمی علیه این کتاب نوشتم و به امضای ۱۰ نفر از جمله آقایان رفیع‌پور، لاهوتی، خوش‌چهره، سبحانی و نادران رساندم.

به خاتمی نامه نوشتم، من را متهم به نئومارکسیست کردند

رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ادامه داد: این مقاله را به شکل نامه برای آقای خاتمی فرستادم و اعلام کردم نیلی و دوستانش به دنبال برخی اهداف در انقلاب اسلامی هستند.

توکلی در تشریح این اهداف گفت: در سیاست داخلی نگاه آنها اینگونه بود که سیاستمداران باید حامی بخش خصوصی باشند و تمام قواعد را بر مبنای منافع بخش خصوصی برنامه‌ریزی کنند و عوامل اقتصادی یا باید بخش خصوصی باشند یا افرادی باشند که از سوی بخش خصوصی معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: در سیاست خارجی معتقد بودند باید سیاست‌های ایران با نظم جهانی تجانس داشته باشد و هرگونه موضع‌گیری اخلاقی و انسانی در خارج از مرزهای جغرافیایی ممنوع است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: در حوزه اجتماعی معتقد به حاکمیت سرمایه‌داری بودند و اعلام می‌کردند جمع‌گرایی به توسعه منجر نمی‌شود.

وی اظهار داشت: پس از انتشار این نامه در یکی از روزنامه‌ها به من بد و بیراه گفته و اظهار داشتند ما از نئومارکسیست‌ها خط می‌گیریم، در حالی که من با نئومارکسیست‌ها مخالف بودم.

توکلی تصریح کرد: ده‌ها برنده جایزه نوبل مخالف این تفکر بودند اما هیچکدام هم مارکسیست نیستند.

وی این سیاست‌ها را غلط و برخلاف بشریت خواند و گفت: ۴۰ درصد سرمایه و ثروت آمریکا در اختیار یک دهم درصد مردم است. ما با سوسیالیست کاری نداریم اما با چپاول مردم مخالفیم.