امروز ۱۰ تُن مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان در تهران توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رضا سالمی افزود: علت کاهش نسبی توزیع امروز نسبت به جمعه هفته‌های گذشته تأیید نشدن بخشی از محموله مرغ گرم برای توزیع توسط سازمان دامپزشکی کشور است.

وی گفت: بر این اساس با این کاهش نسبی ۱۰ و نیم تُن مرغ گرم امروز در ۱۰ میدان میوه و تره بار تهران از جمله تره بار جلال آل احمد، آزادی و نواب توزیع شد.

سالمی افزود: با اقدامات صورت گرفته و با توجه به مراجعه گسترده مردم در روزهای جمعه به میدان‌های میوه و تره بار سعی خواهد شد که در روز پایانی هفته‌های آتی میزان مرغ بیشتری برای برطرف شدن نیاز مردم در میادین میوه و تره بار توزیع شود.