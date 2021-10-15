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۲۳ مهر ۱۴۰۰، ۱۷:۰۲

امروز ۱۰ تُن مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان در تهران توزیع شد

امروز ۱۰ تُن مرغ کیلویی ۲۵ هزار تومان در تهران توزیع شد

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام تهران گفت: در راستای ادامه توزیع مرغ گرم با قیمت مصوب ۲۵ هزار تومان در روزهای جمعه، امروز هم ۱۰ و نیم تُن مرغ به میادین میوه و تره بار تهران رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، رضا سالمی افزود: علت کاهش نسبی توزیع امروز نسبت به جمعه هفته‌های گذشته تأیید نشدن بخشی از محموله مرغ گرم برای توزیع توسط سازمان دامپزشکی کشور است.

وی گفت: بر این اساس با این کاهش نسبی ۱۰ و نیم تُن مرغ گرم امروز در ۱۰ میدان میوه و تره بار تهران از جمله تره بار جلال آل احمد، آزادی و نواب توزیع شد.

سالمی افزود: با اقدامات صورت گرفته و با توجه به مراجعه گسترده مردم در روزهای جمعه به میدان‌های میوه و تره بار سعی خواهد شد که در روز پایانی هفته‌های آتی میزان مرغ بیشتری برای برطرف شدن نیاز مردم در میادین میوه و تره بار توزیع شود.

کد مطلب 5328202

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