انتشار نماهنگ «منجی» در سالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج)

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی «مأوا» همزمان با سالروز آغاز حضرت مهدی (عج) نماهنگ «منجی» با نوای حاج محمد کمیل ذاکر اهل بیت (ع) پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این نماهنگ مهدی شکارچی تنظیم کننده و محسن سوری به عنوان تدوین کننده حضور دارند.

تاکنون نماهنگ‌های «مسافر غریب» با مداحی حاج محمود کریمی، «دلتنگی» با مداحی جواد مقدم و «خیال وصل تو» با نوای محمدحسین پویانفر، «منو ببخش» با نوای سیدرضا نریمانی، «مسیر نجات» با صدای سید مهدی رسولی، «بهارم بیا» با صدای حمید علیمی، «دوای دردامون» با نوای حسن عطایی، «این المعز الاولیا» با نوای محمدحسین حدادیان، «ساعت دلتنگی» با صدای محسن عراقی، «شب های انتظار» با صدای محمدرضا طاهری از پروژه «غروب آدینه» منتشر شده‌اند.

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