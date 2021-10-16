۹۷ درصد ابلاغ قضایی در مازندران الکترونیکی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق اکبری با اشاره به شاخص‌های سند تحول قضائی، ابلاغ الکترونیک را یکی از شاخص‌های مهم در رفع بسیاری از مشکلات و معضلات دانست و گفت: در شش ماه گذشته با توجه به گستردگی حوزه‌های قضائی استان، ۹۷ درصد ابلاغ‌ها در استان به صورت الکترونیک انجام شد.

وی با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها و رعایت حریم افراد، کاهش اتلاف وقت و استفاده کمتر از نیروی انسانی از مزایای ابلاغ الکترونیک است، خاطرنشان کرد: با ابلاغ الکترونیک، اصحاب پرونده در سریع‌ترین زمان می‌توانند نتیجه دادرسی را روی سامانه و تلفن همراه دریافت کنند.

وی افزود: در شش ماه گذشته از تعداد دو میلیون و۵۶۷ هزار و ۷۳۸ ابلاغ صادره ۲ میلیون و۴۹۲ هزار و۲۶۰ ابلاغ به صورت الکترونیک ۵۶ هزار و ۹۳۱ ابلاغ نیمه الکترونیک و ۷۸۰ ابلاغ به صورت سنتی بوده همچنین ۱۷ هزار و۶۷۷ آگهی به صورت الکترونیک انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه همچنین با اشاره به سامانه نوبت دهی قضائی اظهار داشت: این سامانه برای اخذ نوبت برای مراجعه به شعب و واحدهای متمرکز اجرای احکام دادگستری در سراسر استان راه اندازی شده است و در شش ماه گذشته تعداد ۳۳۱ هزار و۴۳۴ مورد نوبت دهی در استان به صورت الکترونیکی صورت گرفت.