انعقاد قرارداد یک شرکت خودروسازی با یک مجموعه دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، علیرضا عشقی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در مورد کارکرد و ویژگی‌های مجموعه CVVT کاربردی در صنعت خودروسازی گفت: CVVT قطعه‌ای است که روی میل بادامک خودرو نصب می‌شود و زمان حرکات بادامک‌ها و سوپاپ‌های خودرو را تنظیم و بهینه می‌کند.

وی افزایش راندمان و بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت را از دیگر مزیت‌های استفاده از این قطعه در خودرو اعلام کرد که تاکنون به صورت واردات، تامین شده است.

مدیرعامل گفت: ما با یک شرکت آسیایی که صاحب برند در تولید این قطعه خودرویی است، توافقاتی کردیم که بخشی از دانش فنی آن را از این شرکت اخذ کنیم و مابقی را در داخل کشور خودمان به تولید برسانیم. این رویه از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند و برآورد شده که حدود ۵۰ یورو ارزبری برای هر خودرو، با ساخت این محصول به وجود می آید.

وی بیان کرد: ما طی پنج سال گذشته خرید خارجی همه قطعات فلزی که به روش متالوژی پودری ساخته می‌شوند را صفر کردیم و خودمان آن را با کیفیت و قیمت رقابتی تولید می‌کنیم. قیمتی که به خودروساز اعلام کرده‌ایم، کمتر از قیمت مشابه خارجی است.

عشقی افزود: با فرصتی که در اختیار داریم و در صورت کمک صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانیم نیمه دوم امسال خط تولید خود را با همه امکانات شامل تجهیزات تولیدی و دستگاه‌ها، راه‌اندازی کنیم و خودروساز را از واردات مجموعه CVVT بی‌نیاز کنیم.

وی گفت: صندوق نوآوری در حوزه سرمایه در گردش از ما حمایت کرده؛ اما باز هم نیازمند حمایت مالی در بخش سرمایه‌گذاری ثابت هستیم چرا که بازار هدف ما سایر خودروسازان کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور و توسعه اشتغال پایداردر این واحد تولیدی دانش بنیان است.