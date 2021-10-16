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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۵:۴۰

انعقاد قرارداد یک شرکت خودروسازی با یک مجموعه دانش بنیان

انعقاد قرارداد یک شرکت خودروسازی با یک مجموعه دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان که در زمینه تولید قطعات فلزی به روش متالورژی پودر فعالیت می‌کند، تفاهم‌نامه تولید مجموعهCVVT  را با یک شرکت خودروسازی منعقد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، علیرضا عشقی، مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان در مورد کارکرد و ویژگی‌های مجموعه CVVT کاربردی در صنعت خودروسازی گفت: CVVT قطعه‌ای است که روی میل بادامک خودرو نصب می‌شود و زمان حرکات بادامک‌ها و سوپاپ‌های خودرو را تنظیم و بهینه می‌کند.

وی افزایش راندمان و بهره‌وری و کاهش مصرف سوخت را از دیگر مزیت‌های استفاده از این قطعه در خودرو اعلام کرد که تاکنون به صورت واردات، تامین شده است.

مدیرعامل گفت: ما با یک شرکت آسیایی که صاحب برند در تولید این قطعه خودرویی است، توافقاتی کردیم که بخشی از دانش فنی آن را از این شرکت اخذ کنیم و مابقی را در داخل کشور خودمان به تولید برسانیم. این رویه از خروج ارز از کشور جلوگیری می کند و برآورد شده که حدود ۵۰ یورو ارزبری برای هر خودرو، با ساخت این محصول به وجود می آید.

وی بیان کرد: ما طی پنج سال گذشته خرید خارجی همه قطعات فلزی که به روش متالوژی پودری ساخته می‌شوند را صفر کردیم و خودمان آن را با کیفیت و قیمت رقابتی تولید می‌کنیم. قیمتی که به خودروساز اعلام کرده‌ایم، کمتر از قیمت مشابه خارجی است.

عشقی افزود: با فرصتی که در اختیار داریم و در صورت کمک صندوق نوآوری و شکوفایی می‌توانیم نیمه دوم امسال خط تولید خود را با همه امکانات شامل تجهیزات تولیدی و دستگاه‌ها، راه‌اندازی کنیم و خودروساز را از واردات مجموعه CVVT بی‌نیاز کنیم.

وی گفت: صندوق نوآوری در حوزه سرمایه در گردش از ما حمایت کرده؛ اما باز هم نیازمند حمایت مالی در بخش سرمایه‌گذاری ثابت هستیم چرا که بازار هدف ما سایر خودروسازان کشور و جلوگیری از خروج ارز از کشور و توسعه اشتغال پایداردر این واحد تولیدی دانش بنیان است.

کد مطلب 5328516

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