به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها)، دختر پیامبر اکرم(ص)، از برجسته‌ترین و اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ اسلام است؛ بانویی که زندگی کوتاه اما پربرکتش سرشار از ایمان، معرفت، فضیلت و ایستادگی در مسیر حق بود. ایشان در عرصه‌های گوناگون زندگی، از بندگی و معنویت تا همسرداری، مادری، تربیت و حضور اجتماعی، الگویی ماندگار برای همه انسان‌ها به شمار می‌روند. دفاع آگاهانه و شجاعانه حضرت از ولایت پس از رحلت پیامبر(ص) نیز جلوه‌ای برجسته از بینش عمیق، مسئولیت‌پذیری و پایبندی ایشان به حقیقت است؛ نقشی که تأثیر آن در تاریخ اسلام تا امروز باقی مانده است.

روابط عمومی مجمع ناشران انقلاب اسلامی، با هدف آشنایی بیشتر مخاطبان با ابعاد گوناگون شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، مجموعه‌ای از کتاب‌های برگزیده را در قالب یک بسته پیشنهادی گردآوری و معرفی کرده است. این بسته تلاش دارد از مسیر روایت‌ها، پژوهش‌ها و تحلیل‌های گوناگون، تصویری جامع‌تر از زندگی، اندیشه، جایگاه معنوی و نقش تاریخی آن حضرت ارائه دهد. آثار این بسته، موضوعاتی همچون ویژگی‌های اخلاقی و تربیتی، حقیقت باطنی و مقام معنوی، دفاع از ولایت، مبارزات تاریخی و خطبه فدک را بررسی می‌کنند. امید است این کتاب‌ها فرصتی برای شناخت عمیق‌تر سیره بانویی فراهم آورند که زندگی و آموزه‌هایش همچنان چراغ راه حقیقت‌جویان و الگویی برای نسل امروز است.



فاطمه از نگاه علی / محمد محمدیان / معارف

کتاب «فاطمه از نگاه علی» نوشته محمد محمدیان، اثری درباره شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) است که زندگی و ویژگی‌های ایشان را از دریچه سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) روایت می‌کند. این کتاب ترجمه و تکمیل اثر پیشین نویسنده با عنوان «فاطمه فی رؤی علی» است. در نسخه اولیه، سخنان امام علی (ع) درباره حضرت زهرا (س) بدون توضیح و شرح نقل شده بود؛ اما در کتاب حاضر، نویسنده با بهره‌گیری از آیات قرآن، احادیث پیامبر اکرم (ص) و روایات ائمه معصومین (ع)، نکته‌هایی را به هر بخش افزوده است تا خواننده درک دقیق‌تر و جامع‌تری از شخصیت و جایگاه آن حضرت پیدا کند. کتاب با نگاهی به تولد حضرت فاطمه (س)، جایگاه ویژه ایشان نزد پیامبر اکرم (ص) و محبت عمیق پدرانه رسول خدا (ص) آغاز می‌شود و در ادامه به ویژگی‌های اخلاقی و معنوی، خداشناسی و بندگی، ازدواج و زندگی مشترک ایشان با امیرالمؤمنین (ع) می‌پردازد. همچنین موضوعاتی مانند همراهی و همدلی این زوج در دشواری‌های زندگی، صبوری و ساده‌زیستی، تربیت فرزندان و نقش حضرت زهرا (س) در شکل‌گیری خانواده‌ای نمونه مورد توجه قرار می‌گیرد. ویژگی این اثر، تکیه بر سخنان امیرالمؤمنین (ع) و توضیح و تکمیل آن‌ها با استفاده از منابع دینی است. «فاطمه از نگاه علی» فرصتی برای آشنایی با ابعاد مختلف شخصیت دختر پیامبر اسلام (ص) از نگاه نزدیک‌ترین همراه زندگی ایشان فراهم می‌کند و تصویری از پیوند عمیق ایمان، محبت، فداکاری و اخلاق در زندگی مشترک علی و فاطمه (ع) به خواننده ارائه می‌دهد.

فریاد مهتاب/ مهدی خدامیان آرانی / بهار دلها

کتاب «فریاد مهتاب» نوشته مهدی خدامیان آرانی، روایتی داستانی از ۷۵ روز پایانی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) است؛ روزهایی که با رحلت پیامبر اکرم (ص) آغاز می‌شود و تا شهادت دختر ایشان ادامه می‌یابد. این اثر می‌کوشد با زبانی ساده و نثری روان، حوادث و اتفاقات صدر اسلام پس از وفات پیامبر (ص) را بازگو کند و تصویری از مظلومیت، رنج‌ها و شرایط دشواری که حضرت زهرا (س) در آن دوران با آن روبه‌رو بودند، به مخاطب ارائه دهد. نویسنده برای روایت این مقطع تاریخی، از قالب داستانی استفاده کرده است تا خواننده به‌جای مواجهه با مجموعه‌ای از اطلاعات تاریخی، در جریان پیوسته حوادث قرار بگیرد و با شخصیت‌ها و اتفاقات آن دوران همراه شود. یکی از ویژگی‌های اثر، قلم داستانی و دلنشین نویسنده در کنار آشنایی او با منابع دینی و روایی است؛ ترکیبی که به روایت تاریخی کتاب، زبانی قابل‌فهم و خواندنی بخشیده است. «فریاد مهتاب» جلد هفدهم از مجموعه «اندیشه سبز شیعه» است و برای مخاطبان نوجوان و بزرگسال نوشته شده است. این کتاب با پرهیز از بیان صرفاً خطابه‌ای و با بهره‌گیری از شیوه روایت داستانی، تلاش می‌کند حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) را به مخاطب نزدیک‌تر کند. خواننده در مسیر روایت، با بخش‌هایی از تاریخ صدر اسلام آشنا می‌شود و از خلال داستان، به شناخت بیشتری از جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، مظلومیت ایشان و حوادث منتهی به شهادت آن حضرت دست پیدا می‌کند.

حقیقت عظیم/ شهید سیدعلی خامنه‌ای / انقلاب اسلامی

کتاب «حقیقت عظیم» مجموعه‌ای از بیانات و دیدگاه‌های شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای درباره شخصیت و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) است که با گردآوری سخنان ایشان از سال ۱۳۵۱ و تنظیم موضوعی و زمانی مطالب تدوین شده است. این اثر تلاش می‌کند ابعاد گوناگون شخصیت دختر پیامبر اسلام (ص) را از منظر معنوی، اخلاقی، اجتماعی و تاریخی بررسی کند و مخاطب را با نگاه و اندیشه نویسنده درباره مقام و ویژگی‌های آن حضرت آشنا سازد. از مهم‌ترین موضوعات کتاب می‌توان به معرفی شخصیت حضرت زهرا (س)، ابعاد زندگی و فضائل عملی ایشان، مقامات معنوی، برکات وجودی و جایگاه الگویی آن حضرت اشاره کرد. همچنین موضوعاتی مانند وظیفه مسلمانان در قبال حضرت فاطمه (س)، نسبت انقلاب اسلامی با شخصیت ایشان و جایگاه زن در نگاه اسلام و غرب در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند. یکی از ویژگی‌های مهم «حقیقت عظیم»، شیوه گردآوری و مستندسازی مطالب آن است. در فرایند تدوین، ابتدا بیانات و دست‌نوشته‌های رهبر شهید انقلاب بررسی و مطالب مرتبط استخراج شده‌اند. سپس برای مستند کردن مباحث قرآنی، روایی و تاریخی، از منابع معتبر شیعه و اهل‌سنت استفاده شده است. این شیوه کمک می‌کند مخاطب در کنار آشنایی با دیدگاه نویسنده، با پشتوانه‌های دینی و تاریخی مطالب نیز آشنا شود. عنوان کتاب برگرفته از توصیف شهید سیدعلی خامنه‌ای درباره شخصیت حضرت زهرا (س) است؛ حقیقتی بزرگ و گسترده که شناخت همه ابعاد آن برای انسان دشوار است. «حقیقت عظیم» برای علاقه‌مندان به سیره حضرت فاطمه (س) و معارف اهل‌بیت (ع)، اثری قابل‌تأمل و خواندنی است.

آتش بر دامن ماه/ سیدسعید هاشمی / مهرستان

کتاب «آتش بر دامن ماه» نوشته سیدسعید هاشمی، روایتی داستانی و مستند از حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) و وقایع منتهی به شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) است. این کتاب با زبانی ساده و متناسب با مخاطب نوجوان نوشته شده و تلاش می‌کند یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ صدر اسلام را در قالب روایتی جذاب و قابل‌فهم بازگو کند. کتاب در سی فصل تنظیم شده و با استفاده از روایت‌های مختلف، موضوعاتی مانند رحلت پیامبر (ص)، مسئله جانشینی و بیعت با امیرالمؤمنین علی (ع)، ماجرای سقیفه و حوادث مربوط به شهادت حضرت زهرا (س) را دنبال می‌کند. ویژگی متفاوت اثر، شیوه روایت چندصدایی آن است؛ به این معنا که شخصیت‌های مختلف تاریخی، هر یک از زاویه دید خود بخشی از ماجراها را روایت می‌کنند. فضل بن عباس، برید بن اسلم، عمروعاص، ام‌ایمن، مغیره بن شعبه و ام‌سلمه از جمله شخصیت‌هایی هستند که روایت‌هایی از زبان آن‌ها در کتاب آمده است. در این شیوه، شخصیت‌های متمایل به اهل‌بیت (ع) و همچنین افرادی که دیدگاه متفاوتی نسبت به آنان داشته‌اند، در روایت حضور پیدا می‌کنند و گزارش‌هایشان در کنار یکدیگر تصویری از حوادث آن دوران شکل می‌دهد. نویسنده در نگارش کتاب از منابع اهل‌سنت نیز بهره گرفته و تلاش کرده است با توجه به دیدگاه‌های مختلف تاریخی، روایتی ارائه دهد که موجب کدورت میان مخاطبان مذاهب اسلامی نشود. «آتش بر دامن ماه» با ترکیب روایت داستانی و گزارش‌های تاریخی، فرصتی برای آشنایی نوجوانان با زندگی حضرت زهرا (س)، جایگاه ایشان و حوادث مهم پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) فراهم می‌کند.

اماه/ حمید سبحانی صدر / واژه پرداز اندیشه

کتاب «اماه» حاصل ده سال پژوهش حمید سبحانی‌صدر درباره جزئیات زندگی و سیره اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) است. نویسنده در این اثر تلاش کرده است نمونه‌هایی از رفتارها و شیوه زندگی آن حضرت را با بیانی مختصر، روان و پژوهش‌محور معرفی کند؛ نمونه‌هایی که علاوه بر آشنایی با شخصیت حضرت زهرا (س)، بتوانند برای زنان امروز نیز قابل‌فهم و الگوبرداری باشند. هدف کتاب تنها بازگویی وقایع تاریخی نیست، بلکه می‌کوشد میان سیره عملی آن حضرت و مسائل و دغدغه‌های زندگی معاصر پیوند برقرار کند. این اثر در چهار فصل با عنوان‌های «دخترانه»، «همسرانه»، «مادرانه» و «بی‌کرانه» تنظیم شده است. سه فصل نخست به جنبه‌های مختلف زندگی خانوادگی حضرت فاطمه (س) اختصاص دارند. در فصل دخترانه، به دوران کودکی و نوجوانی و روابط ایشان با خانواده پرداخته می‌شود. فصل همسرانه، زندگی مشترک با امیرالمؤمنین علی (ع)، روابط همسری و مسئولیت‌های خانوادگی را بررسی می‌کند و در فصل مادرانه، موضوعاتی درباره فرزندآوری و شیوه تربیت فرزندان مطرح می‌شود. فصل چهارم با عنوان «بی‌کرانه»، ابعاد گسترده‌تری از حضور اجتماعی حضرت زهرا (س) را مورد توجه قرار می‌دهد. موضوعاتی مانند حیا و حجاب، همدلی مؤمنانه، فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌های سیاسی و حضور در عرصه‌های دفاعی و نظامی از جمله مباحث این بخش هستند. یکی از ویژگی‌های کتاب، توجه به جنبه‌هایی از سیره حضرت زهرا (س) است که کمتر در معرفی‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته‌اند. «اماه» تلاش می‌کند تصویری نزدیک و کاربردی از زندگی آن حضرت ارائه دهد و نشان دهد چگونه می‌توان از سیره ایشان در نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زندگی امروز بهره گرفت.

حانیه/ حامد عسکری / معارف

کتاب «حانیه» نوشته حامد عسکری، روایتی ادبی و نامه‌نگارانه است که در آن موضوعاتی مانند عشق، دلتنگی، مهاجرت، غربت و جست‌وجوی معنا با بازخوانی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) پیوند می‌خورند. داستان بر پایه نامه‌هایی پیش می‌رود که راوی برای زنی به نام حانیه می‌نویسد. راوی که دور از وطن زندگی می‌کند، در میان تنهایی و دغدغه‌های روزمره، خاطرات و احساسات خود را بازگو می‌کند و هم‌زمان به نوشتن درباره حضرت فاطمه (س) و بازشناسی جایگاه ایشان در تاریخ و باور دینی می‌پردازد. در این اثر، نامه‌نگاری‌های عاشقانه به‌تدریج از بیان دلتنگی فراتر می‌روند و به فرصتی برای اندیشیدن درباره ایمان، تاریخ، مرگ، تنهایی و معنای دوست‌داشتن تبدیل می‌شوند. روایت میان زمان حال و گذشته در رفت‌وآمد است و خواب‌ها و رؤیاهای راوی، او را به فضاها و لحظاتی از تاریخ صدر اسلام می‌برند. در بخش‌های مختلف کتاب نیز روایت‌هایی درباره زندگی پیامبر اکرم (ص)، واقعه معراج، تولد حضرت فاطمه (س) و حوادث تاریخی پس از آن مطرح می‌شود. یکی از ویژگی‌های «حانیه»، ترکیب چند شیوه روایت است. نامه‌ها، گفت‌وگوها، خواب‌ها و بازسازی روایت‌های تاریخی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و ساختاری چندلایه به کتاب می‌بخشند. نویسنده در خلال این روایت‌ها به مسئله نوشتن درباره شخصیت‌های مقدس نیز توجه می‌کند؛ اینکه چگونه می‌توان میان احساسات شخصی، باورهای دینی و مستندات تاریخی تعادل برقرار کرد و تجربه‌ها و رنج‌های تاریخی را به زبان ادبی بیان کرد. «حانیه» فراتر از یک داستان عاشقانه یا روایت تاریخی، تلاشی برای پیوند دادن تجربه‌های انسانی با ایمان و تاریخ است؛ اثری برای مخاطبانی که به روایت‌های ادبی و عاطفی و شناخت شخصیت حضرت فاطمه (س) علاقه دارند.

مادر/ نرجس شکوریان فرد / عهد مانا

کتاب «مادر» مجموعه‌ای از روایت‌ها و نکته‌های تربیتی و اخلاقی درباره زندگی و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) است. نویسنده در این اثر با بازگویی داستان‌هایی از زندگی این بانوی بزرگوار، تلاش کرده است جلوه‌هایی از شیوه تربیتی، رفتار خانوادگی و سبک زندگی ایشان را به تصویر بکشد و برداشت‌های اخلاقی و اجتماعی خود را در اختیار خواننده قرار دهد. مطالب کتاب با تکیه بر منابع معتبر اسلامی گردآوری شده‌اند و می‌کوشند جنبه‌های گوناگون سیره حضرت زهرا (س) را در قالبی ساده و خواندنی معرفی کنند. محور اصلی کتاب، آشنایی با آموزه‌های تربیتی و اخلاقی در زندگی حضرت فاطمه (س) است. نویسنده با روایت لحظه‌هایی از زندگی ایشان، مخاطب را به فضای خانه و خانواده آن حضرت می‌برد تا از نزدیک با نوع نگاه، رفتارها، اندیشه‌ها و شیوه زندگی ایشان آشنا شود. این روایت‌ها فرصتی فراهم می‌کنند تا خواننده در کنار آشنایی با شخصیت حضرت زهرا (س)، به پیام‌ها و نکته‌هایی درباره روابط خانوادگی، تربیت، اخلاق و مسئولیت‌های فردی و اجتماعی نیز توجه کند. «مادر» با قلمی شیرین و دلنشین، تلاش دارد مفاهیم تربیتی و اخلاقی را از دل روایت‌های زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) استخراج کند و به زبانی قابل‌فهم در اختیار مخاطب قرار دهد. این کتاب برای علاقه‌مندان به سیره اهل‌بیت (ع)، به‌ویژه کسانی که می‌خواهند با الگوهای تربیتی و خانوادگی در زندگی حضرت زهرا (س) آشنا شوند، اثری خواندنی است. مطالعه آن می‌تواند فرصتی برای تأمل در رفتارها و آموزه‌های این بانوی بزرگوار و توجه بیشتر به کاربرد آن‌ها در زندگی روزمره باشد.

مادر مبارزان / حامد دلاوری / شهید کاظمی

کتاب «مادر مبارزان» نگاهی تحلیلی به مبارزات هوشمندانه و نقش اثرگذار حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) در دفاع از ولایت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) دارد. این اثر که حامد دلاوری آن را بر اساس درس‌های تاریخی حجت‌الاسلام مهدی طائب تألیف کرده، می‌کوشد بخشی از وقایع صدر اسلام را با محوریت زندگی و مبارزات حضرت زهرا(س) بازخوانی کند و به پرسش‌های رایج درباره این دوره پاسخ دهد. پس از رحلت پیامبر(ص)، در حالی که پیکر مطهر ایشان هنوز بر زمین بود، گروهی از اصحاب در سقیفه بنی‌ساعده گرد آمدند و مسیر خلافت را به سمتی دیگر بردند. در پی این اتفاق، تلاش‌هایی برای کنار گذاشتن جانشین منصوب پیامبر(ص) آغاز شد؛ تلاش‌هایی که به حذف جایگاه و شخصیت ایشان محدود نماند و حتی خطر تهدید جانی و ترور فیزیکی را نیز در پی داشت. در چنین شرایطی، حضرت فاطمه زهرا(س) با حضوری آگاهانه و شجاعانه، به دفاع از امام و ولیّ زمان خود برخاست. کتاب نشان می‌دهد که دفاع حضرت زهرا(س) صرفاً واکنشی به حوادث آن روزگار نبود، بلکه حرکتی هوشمندانه برای آشکار ساختن حقیقت و روشن کردن چهره جریان نفاق و انحراف از مسیر پیامبر(ص) بود. ایشان با ایستادگی در راه ولایت، مانع از آن شدند که حقایق این دوره در غبار حوادث پنهان بماند. «مادر مبارزان» با تمرکز بر این جنبه از زندگی حضرت زهرا(س)، مخاطب را به تأمل در ابعاد تاریخی و سیاسی آن دوران و جایگاه مبارزات ایشان در دفاع از ولایت دعوت می‌کند.

روزهای فاطمه / علی صفایی حائری/ لیله القدر

کتاب «روزهای فاطمه» اثری معنوی و عارفانه به قلم علی صفایی حائری است که از منظری تازه به شرح و بررسی خطبه فدک حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) می‌پردازد. خطبه‌ای که حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، در مسجدالنبی و در پی ماجرای فدک ایراد کردند و فراتر از بیان حق خود، به موضوعات بنیادین دین و مسائل مهم جامعه اسلامی پرداختند. خطبه فدک از جمله سخنان برجسته حضرت زهرا(س) در دفاع از حق و جایگاه ولایت است. در این خطبه، مباحثی همچون توحید، نبوت، معاد، احکام و قرآن مطرح می‌شود و در کنار آن، تصویری از وضعیت عربستان پیش از بعثت، تلاش‌های پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) برای گسترش و تثبیت اسلام، واقعه غدیر خم، عهدشکنی مردم، ماجرای سقیفه، فتنه‌ها و انحراف‌ها ارائه می‌شود. از این منظر، خطبه فدک تنها سخنی درباره یک مسئله مالی نیست، بلکه بیانی روشنگر درباره مسیر اسلام و ضرورت پایبندی به حقیقت و ولایت به شمار می‌آید. علی صفایی حائری در این کتاب، هم به فصاحت و بلاغت کلام حضرت توجه دارد و هم می‌کوشد لایه‌های معنایی و نکات عمیق آن را برای مخاطب آشکار کند. موضوعاتی مانند نیاز انسان به ولی، محبت و رأفت پیامبر(ص)، شیوه تربیتی ایشان، وضعیت جامعه پیش از بعثت، فتنه و انحراف و فقه فاطمه(س) از جمله مباحثی است که در شرح خطبه بررسی می‌شوند. نویسنده خطبه فدک را حرکتی تاریخی در حمایت از ولایت می‌داند؛ سخنی رسا که پیام آن محدود به روزگار صدور نیست و می‌تواند انسان‌ها را در دوره‌های مختلف به تأمل درباره ولایت و جایگاه اهل‌بیت(ع) دعوت کند. «روزهای فاطمه» فرصتی است برای بازخوانی این خطبه و همراهی با مفاهیم و معارفی که در آن نهفته است.

مقام لیله‌القدری حضرت فاطمه(س) / علی اصغر طاهرزاده / لب المیزان

این کتاب مجموعه‌ای از مباحث و سخنرانی‌های استاد اصغر طاهرزاده درباره ویژگی‌ها و خصلت‌های باطنی حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله‌علیها) است. محور اصلی اثر، شناخت دو بُعد مهم از شخصیت حضرت زهرا(س)، یعنی حقیقت باطنی و معنوی ایشان و نقش تاریخی‌شان است. نویسنده بر این باور است که شناخت درست جایگاه و نقش تاریخی حضرت، بدون توجه به حقیقت باطنی شخصیت ایشان امکان‌پذیر نیست؛ از همین رو، در این کتاب توجه ویژه‌ای به ساحت معنوی و مقام قدسی حضرت فاطمه(س) شده است. در این اثر، با تکیه بر روایات و تأمل در معانی و مفاهیم آن‌ها، تلاش شده است حقیقت نوری حضرت زهرا(س) و جایگاه لیله‌القدری ایشان در عالم غیب تبیین شود. کتاب با طرح این معنا که سرّ و حقیقت شب قدر در وجود حضرت فاطمه(س) تجلی یافته است، مخاطب را به شناخت عمیق‌تری از مقام و منزلت ایشان دعوت می‌کند. در این نگاه، حضرت زهرا(س) تنها شخصیتی متعلق به یک دوره تاریخی نیستند، بلکه وجود مقدس ایشان حقیقتی فراتر از زمان و دارای جایگاهی ویژه در عالم معناست. بخش دیگری از مباحث کتاب به چگونگی ارتباط با این حقیقت معنوی اختصاص دارد. نویسنده می‌کوشد با توضیح آداب ارتباط با حضرت فاطمه(س) و شیوه بهره‌مندی از وجود مقدس ایشان، راهی برای نزدیک‌تر شدن مخاطب به این حقیقت نورانی نشان دهد. به این ترتیب، کتاب از معرفی مقام معنوی حضرت فراتر می‌رود و بر امکان برقراری ارتباط آگاهانه و معنوی با ایشان نیز تأکید می‌کند. این کتاب، فرصتی برای تأمل در ابعاد کمتر شناخته‌شده شخصیت حضرت زهرا(س) و درک پیوند میان مقام باطنی ایشان و نقش تاریخی‌شان فراهم می‌آورد.