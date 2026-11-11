به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح سایت روستای غربه اظهار کرد: در ادامه روند توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و بهبود خدمات‌رسانی در مناطق روستایی، سایت جدید در روستای غربه شهرستان جم افتتاح شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: با راه‌اندازی این سایت، بیش از ۲۰خانوار ساکن در روستای غربه، استان بوشهر از پوشش ارتباطی و دسترسی به اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند.

وی گفت: برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر ۱۵۰میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، با تأکید بر اهمیت گسترش پوشش ارتباطی در مناطق روستایی گفت: توسعه دسترسی به خدمات ارتباطی و فراهم‌سازی امکان بهره‌مندی روستاییان از اینترنت پرسرعت از اولویت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

وی افزود: بهره‌برداری از سایت جدید ایرانسل در روستای غربه، گامی مهم در جهت بهبود کیفیت خدمات ارتباطی و افزایش دسترسی ساکنان روستا به شبکه ملی اطلاعات است و تلاش‌ برای ارتقای پوشش ارتباطی در سایر مناطق روستایی استان ادامه خواهد یافت.