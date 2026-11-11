به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه با کاهش قیمت در اغلب بخش‌ها همراه شد؛ بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد مظنه تهران از ۱۰۹ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان در روز ۱۹ آبان به ۱۰۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان در روز جاری رسیده است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار که روز گذشته ۲۵ میلیون و ۲۹۷ هزار تومان قیمت داشت، امروز با کاهش حدود ۱۱۵ هزار تومانی به ۲۵ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان رسید.

طلای ۲۴ عیار نیز از ۳۳ میلیون و ۶۸۷ هزار تومان به ۳۳ میلیون و ۵۷۱ هزار تومان کاهش یافت.

هم‌زمان، بهای هر اونس طلا در بازار جهانی از ۴ هزار و ۸۳ دلار به ۴ هزار و ۵۲ دلار رسید.

در بازار سکه نیز سکه تمام طرح جدید با کاهش جزئی ۱۵ هزار تومانی، به ۲۵۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

سکه طرح قدیم نیز با افت یک میلیون و ۸۷۵ هزار تومانی، ۲۴۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

نیم‌سکه با کاهش یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به ۱۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید، اما ربع‌سکه برخلاف سایر قطعات، افزایش ۵۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به ۷۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

در مجموع، مقایسه نرخ‌ها حاکی از کاهش عمومی قیمت طلا و بیشتر قطعات سکه در معاملات امروز است؛ هرچند شدت افت قیمت در قطعات مختلف یکسان نبوده است.