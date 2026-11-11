سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های جامع مقابله با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی پاسگاه «چوپانان» هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این خودرو موفق شدند ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به‌ماهرانه جاساز شده بود، کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ براهیمی با تأکید بر عزم جدی و شبانه‌روزی پلیس در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک امنیتی و انتظامی، مراتب را در کوتاه‌ترین زمان از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.