ورزشکاران خوزستانی در مسابقات پارابدمینتون کشور خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات پارابدمینتون بزرگ‌سالان قهرمانی کشور یادواره سرداران فیروزه‌ای به میزبانی سالن ایثار اصفهان برگزار شد که کوروش باورصاد شانکیان از استان خوزستان در کلاس sL۴ به مدال نقره دست پیدا کرد.

مرتضی نوذرپور از استان خوزستان توسط در کلاس sh۶ مدال نقره به گردن آویخت.

عبدالکاظم صاکی از استان خوزستان مدال برنز کلاس wh۲ را کسب کرد.

کوروش باورصاد شانکیان و بهرام شهبازی سیف‌آبادی از استان خوزستان مقام سوم دوبل کلاس su۵ را به خود اختصاص دادند.

علی مناتی و عبدالکاظم صاکی از استان خوزستان مقام سوم بخش دوبل کلاس wh۱+wh۲ را از آن خود کردند.

نفرات برتر این مسابقات به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت می‌شوند.

در دومین دوره مسابقات پارابدمینتون بزرگ‌سالان قهرمانی کشور ۶۵ ورزشکار در ۶ کلاس به مدت دو روز به رقابت پرداختند.

ملی پوشان خود را برای حضور در مسابقات پاراآسیایی جوانان که در بحرین برگزار می‌شود، آماده خواهند شد.