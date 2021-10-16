به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، برنامه تلویزیونی «ایست‌گاه» که با اجرای سید جواد هاشمی و حسین رفیعی روی آنتن شبکه نسیم می رود تلفیقی از ۲ سبک برنامه سازی واقع نما و نمایشی است که در محله‌ای به نام «نسیم‌آباد» اتفاق می‌افتد.

این مجموعه به ریشه‌یابی کنش‌های فردی و اجتماعی مانند خشم، تندخویی و عصبانیت‌های آنی و کنترل نشده و همچنین شادی و نشاط می‌پردازد.

برنامه «ایست‌گاه» با شعار «محلی برای درنگ و تامل»، نگاهی طنزآمیز به ماجراهای اتفاق افتاده در محله نسیم آباد دارد و در بخش‌های مختلفی از این محله داستان‌های متنوعی را به نمایش می‌گذارد.

فریدالدین نیکجو کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی «ایست‌گاه» درباره پیش تولید این برنامه و همچنین پخش آن از شبکه نسیم گفت: باتوجه به اتفاقات به وجود آمده در جامعه مثل مسائل اقتصادی، اجتماعی و همه گیری کرونا و باتوجه به موضوع خشم و عصبانیت‌های آنی، پژوهش و تحقیقات میدانی انجام شد و دقیقا از همین مباحث به طرحی برای ساخت یک برنامه که هم ساختار واقع گرا داشته باشد و هم به صورت یک نمایش طنز موقعیت باشد، رسیدیم. این فضا قرار است همه ما را در شرایط خشم و عصبانیت غیرعادی، ناراضی و خسته به تصویر بکشد و نقد موقعیت کند.

وی ادامه داد: کارهای مطالعاتی و پژوهشی این برنامه تقریبا از ۲ سال گذشته آغاز شد و جلسات متعدد، تحقیق، گفتگو و آسیب شناسی تجربی و علمی انجام شد. کارشناسان و صاحب نظران مختلفی در حوزه‌های روانشناسی، قضایی، جامعه شناسی و پزشکی در پرداخت و قوام این طرح ما را همراهی کردند.

نیکجو همچنین درباره بخش‌های متنوع و جدید این برنامه تصریح کرد: برنامه «ایست‌گاه» در بین برنامه‌هایی که تا به امروز در تلویزیون تولید شده‌اند، ساختار جدید و متفاوتی دارد. همه داستان‌ها و اتفاقات این برنامه در محله نسیم‌آباد جریان دارد و این محله نیز شامل بخش‌های مختلفی است که در هر شهر و محله‌ای ما به ازای بیرونی دارد.

این برنامه روزهای چهارشنبه، پنج شنبه، جمعه هر هفته از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

مریم سعادت، عطیه غبیشاوی، سید جواد هاشمی، حسین رفیعی، خسرو احمدی، حمید عرب، محمد طاهرخانی، مرتضی اسماعیلی،آرزو صراف رضائی، شبنم عقیلی نیاکی، مهرآفاق جودکی، دلارام فرهناک، غزاله محمد گنجی،الهام سلیمی، ملیکا پرهیز، زهرا خلجی، فروزان پروانی، زهرا حسینی، پیمان آزاد، هادی موسوی، علیرضا هاشمی، سجاد اکبرزاده بازیگران این مجموعه هستند.

عوامل برنامه «ایست‌گاه» عبارتند از؛ تهیه کننده: فریدالدین نیکجو، کارگردان: فریدالدین نیکجو، سید مجید پرهیز، دستیاران کارگردان: محمدرضا مروتی، سپیده روشن، فهیمه نیکخواه برنامه ریز: محمد حسین فیاض، مدیر تولید: حامد غلامی، مدیر روابط عمومی: پدرام ابدان، رسانه و فضای مجازی: امید پویانفر، منشی صحنه: لیلی غفاری، اجرای دکور: محمد یاراحمدی، مسئول فنی: احمد رجبی، گروه دکور: رضا جهاندیده، مجید رجبی، همکاران دکور: رضا پورثابت، سجاد کریمی، اسحاق گرشاسبی، ارمیا مشفق، روح اله حیدری، آوا زمانی، محمدرضا مهدیان، صحنه: عرفان حسین پور، رضا سیاوشی، جواد سیاوشی، طراح گریم: صوفیا نساجی، مجری گریم: داود کمندلو، کامران حیدری، عکاس: مجتبی باقری فروزان، اکسترا: مجتبی باقری فروزان، مرتضی تامینی، سرپرست نویسندگان: بهنام نوروزی، نویسندگان: بهنام سرلک، حمید عرب، علی سعیدنیا.