خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها با آغاز فصل برداشت انار، آفت «کرم گلوگاه» گریبان گیر باغات «تنگ سیاب» و «خسرو آباد» شهرستان کوهدشت شده است.

آفت «کرم گلوگاه» در بزرگترین انارستان متمرکز لرستان و ایران موضوع تازه‌ای نیست و سالهاست که باغداران منطقه با این معضل مواجه هستند.

یک باغدار کوهدشتی در این رابطه به مهر گفت: چند سال است که باغات انار ما درگیر این آفت شده است.

وی بیان کرد: هنوز مسئولی نیامده برای ما کاری انجام دهد تا این آفت از باغات ما کم شده و یا از بین برود.

این باغدار کوهدشتی گفت: بعضی از باغات منطقه تا ۷۰ درصد خسارت دیده‌اند.

یک کارشناس حوزه باغداری در شهرستان کوهدشت هم در این رابطه به مهر گفت: «کرم گلوگاه»، آفتی است که در سال چند نسل تولید دارد.

ابراهیمی تاکید کرد: بهترین روش‌های برای از بین رفتن کرم «گلوگاه» مبارزه مکانیکی، مبارزه بیولوژیکی و مبارزه شیمیایی است.

این کارشناس حوزه باغداری بیان داشت: همچنین باید انارهای آلوده از سوی باغداران جمع آوری شوند.

دیگر کارشناس باغبانی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت هم در این رابطه اظهار داشت: از کارشناسان کشوری و استانی برای بررسی باغات «تنگ سیاب» دعوت کرده‌ایم.

علیزاده عنوان کرد: این کارشناسان هم موضوع تغذیه و هم آفات مربوط به باغات انار را بررسی می‌کنند.

بنابراین گزارش، سطح باغات انار منطقه تنگ سیاب شهرستان کوهدشت به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع متمرکز کشور ۱۵۰۰ هکتار است و از این سطح سالانه ۳۰ هزار تن انار برداشت می‌شود.