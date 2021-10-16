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۲۴ مهر ۱۴۰۰، ۱۲:۰۷

معاون استاندار آذربایجان غربی خبر داد؛

افزایش شهرستان‌های قرمزکرونایی در آذربایجان‌غربی

افزایش شهرستان‌های قرمزکرونایی در آذربایجان‌غربی

ارومیه - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت درحال حاضر، چهار شهرستان استان در وضعیت قرمز کرونایی قراردارد که ۲شهرستان بیشتراز هفته گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مصطفوی افزود: طبق آخرین بررسی‌ها، شهرستان‌های اشنویه، پیرانشهر، بوکان و سردشت در جنوب آذربایجان غربی وضعیت قرمز کرونایی دارند.

وی اضافه کرد: همچنین طبق آخرین برآورد صورت گرفته، شهرستان‌های ارومیه، خوی، سلماس و ماکو در شمال آذربایجان غربی و نقده، تکاب، میاندوآب، مهاباد و شاهین دژ در جنوب استان وضعیت نارنجی کرونایی دارند.

مصطفوی بیان کرد: علاوه بر آن، چهار شهرستان پلدشت، چایپاره، شوط و چالدران در شمال استان وضعیت زرد دارند که امیدواریم بهبود وضعیت را در روزها و هفته‌های آتی نیز شاهد باشیم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با اعلام هشدار جدی نسبت به ضرورت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی گفت: استفاده از ماسک و پرهیز از تجمع به ویژه اجتناب از سفرهای غیرضروری در همه استان از جمله مهمترین اقداماتی است که باید رعایت شود.

طبق آخرین آمار، آذربایجان غربی بیشترین شهرستان با وضعیت قرمز را در کشور دارد و پس از آن کرمانشاه، کردستان و فارس قرار دارند.

کد مطلب 5328689

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