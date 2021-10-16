در تلاش برای بین المللی کردن روز پارالمپیک هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خسروی وفا در حاشیه مراسم روز پارالمپیک در مورد تولیدات ملی گفت: از دو سال قبل کار را شروع کردیم، الان در حال تولید هستیم. با صحبت مقام معظم رهبری جدی تر شد، سال گذشته از تولیدات ملی رونمایی شد و پیگیر موضوع هستیم.

وی در مورد استخدام ورزشکاران جانباز خاطرنشان کرد: استخدام ورزشکاران جانباز و معلول توسط وزیر ورزش پس از دیداری که با رهبری داشتیم با سرعت عمل بیشتری در حال پیگیری است، البته کارهای اداری آن را به اتمام رسانده‌ایم و امیدواریم تا پایان سال بحث استخدام مدال آوران و حقوقشان در صندوق حمایت از قهرمانان نهایی شود.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در مورد زیر ساخت‌ها و توسعه آن در بخش ورزش جانبازان و معلولان تصریح کرد: موضوع زیرساخت‌ها کار ما نیست و اصلاً بودجه‌ای در این زمینه برای کمیته ملی پارالمپیک تعریف نشده است. کار ما حمایت از فدراسیون‌ها در سطح جهانی، حضوز در میادین بین المللی و تولیدات داخلی است.

خسروی وفا همچنین در مورد روز ملی پارالمپیک گفت: این روز را در ایران شروع کردیم و امروز آن را در دنیا آن جشن می‌گیرند. تلاش می‌کنیم این روز را بین المللی کنیم. حتی نماینده کمیته پارالمپیک از نزدیک در مراسمی که شرکت کنندگان در آن به ۶۰ هزار نفر رسیده بود، بازدید داشت. متاسفانه به خاطر کرونا یکی دو سال است با تعداد کمی در ایران واستان ها برگزار می‌شود اما اگر کرونا به اتمام‌برسد مراسم را به صورت وسیع‌تر برگزار می‌کنیم.