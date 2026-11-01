برخورد مرگبار وانت با عابر پیاده در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نوری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در یکی از مناطق بولوار توس، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راهور کلان شهر مشهد افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان با خانمی سالخورده برخورد و از محل متواری شده است.

وی بیان کرد: در این حادثه عابر پیاده در دم فوت و جسدش با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

نوری با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این رابطه، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده متواری پیکان وانت ادامه دارد.