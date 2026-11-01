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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۹:۰۹

برخورد مرگبار وانت با عابر پیاده در مشهد

برخورد مرگبار وانت با عابر پیاده در مشهد

مشهد- رئیس پلیس راهور کلان شهر مشهد گفت: برخورد یک دستگاه وانت پیکان با خانمی سالخورده در مشهد منجر به فوت این عابر پیاده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نوری اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در یکی از مناطق بولوار توس، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس راهور کلان شهر مشهد افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد یک دستگاه وانت پیکان با خانمی سالخورده برخورد و از محل متواری شده است.

وی بیان کرد: در این حادثه عابر پیاده در دم فوت و جسدش با کمک نیروهای امدادی به بیمارستان منتقل شد.

نوری با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در این رابطه، خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری راننده متواری پیکان وانت ادامه دارد.

کد مطلب 6995921

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