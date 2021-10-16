جان باختن بیماران کرونایی به دلیل واکسن نزدن است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مهرزاد لطفی ظهر شنبه در نشست روزانه مدیریت بیماری کرونا در دانشگاه با پیگیری آخرین وضعیت کرونا در استان و تاکید بر اهمیت گسترش هر چه سریع‌تر پوشش واکسیناسیون با هدف افزایش ایمنی جامعه در برابر این بیماری، از جوانان به ویژه افرادی که موعد واکسن آنان فرا رسیده اما برای دریافت واکسن علیه کرونا ویروس مراجعه نکرده‌اند، خواست تا ضمن رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، در راستای واکسینه کردن خود و اطرافیان هرچه سریع‌تر به مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده و مشوق و الگوی سلامت برای دوستان و عزیزان خود باشند.

رئیس دانشگاه با بیان نقش محوری مشارکت مردم در برابر گسترش این بیماری در جامعه، اظهار کرد: مشارکت و حضور فعال مردم در مراکز واکسیناسیون، مهمترین نوع پایبندی به مسؤولیتی اجتماعی به ویژه در روزهای بحرانی کرونا است.

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به سفر وزیر بهداشت و هیأت همراه به استان فارس و بازدیدهای انجام شده از مراکز واکسیناسیون و بیمارستان‌ها و همچنین بررسی شاخص‌های استان فارس در بحران کووید ۱۹، ابراز رضایت از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شیراز را ثمره تلاش شبانه روزی مدافعان سلامت دانست.

دکتر لطفی همچنین ضمن بررسی روند نمونه گیری های تشخیصی در استان، میزان مراجعه به مراکز ۱۶ ساعته و روند بستری بیماران در بخش‌های عادی و ویژه بیمارستان‌های استان؛ علت‌های جان باختن مبتلایان طی دو روز اخیر و نمودارهای مربوط به جان باختگان کووید ۱۹ در استان و کشور را مورد پیگیری قرار داد.