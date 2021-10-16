به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کلامی روز شنبه در یک گفت و گوی خبری در ارتباط با اقدامات صورت گرفته در پویش «اطعام و احسان حسینی» اظهار کرد: ۶۴ هزار و ۸۵۱ بسته غذایی نیز در قالب پویش احسان حسینی در اختیار نیازمندان زیر حمایت استان قرار گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان شرقی افزود: پویش «اطعام و احسان حسینی» از ابتدای محرم امسال آغاز و تا پایان صفر ادامه داشت و با استقبال خوبی از سوی خیران و مردم نیکوکار استان روبرو بود.

کلامی با بیان اینکه این پویش توانسته است اثرات خوبی را در سطح آذربایجان شرقی داشته باشد، گفت: کمیته امداد با اجرای این پویش با هدف اطعام و احسان، اقدامات مؤثری را در مناطق مختلف به ویژه مناطق محروم انجام داده است.