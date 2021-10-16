به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی در حکمی خطاب به سید میعاد صالحی وی را به سمت معاون وزیر، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به مدت ۴ سال منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

با توجه به پیشنهاد اینجانب و مصوبه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰ و تصویب هیئت‌وزیران در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۰، نظر به تعهد، تخصص و سوابق درخشان علمی و نخبگانی و مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به مدت ۴ سال به سمت «معاون وزیر و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

در این راستا رعایت اصول تحول‌گرایی انقلابی، کارآمدی و فساد ستیزی و تلاش در خصوص توسعه و تقویت ظرفیت حمل و نقل ریلی کشور، ارتقای سطح فناوری و بهره‌وری، رفع انحصار در حوزه تأمین، تعیین‌تکلیف و راهبری پروژه‌های جاری و آتی ریلی از جمله کریدورهای بین‌المللی ترانزیتی و خطوط حمل و نقل ریلی پرسرعت و برقی، استفاده از جوانان نخبه، توانمند و با انگیزه و همچنین چابک‌سازی و اصلاح فرآیندهای سازمانی مورد انتظار است.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.