نرخ بیکاری در ایذه ۲۲ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نبوتی عصر امروز شنبه در جلسه شورای اشتغال شهرستان ایذه، نرخ بیکاری را در این شهرستان ۲۲ درصد اعلام کرد و گفت: ایذه جز ۷ شهر خوزستان است که نرخ بیکاری بالایی دارند.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌ها و وجود منابع انسانی در شهرستان ایذه اما این شهرستان همچنان نرخ بالایی را در بیکاری دارد.

نبوتی، کشاورزی را یکی از محورهای اشتغال در شهرستان دانست و تأکید کرد: نهادهای وابسته به جهاد کشاورزی به‌طور جدی به وظایف خود عمل و برای کاهش آمار بیکاری تلاش کنند.

فرماندار شهرستان ایذه گفت: زمانی آمار بیکاری کاهش پیدا می‌کند که در راستای اشتغال‌زایی گامی بلند و مثبت برداشته شود.