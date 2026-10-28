سید محسن اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نظارت بر فعالیت مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و زیبایی اظهار کرد: سلامت مردم از اولویت‌های اصلی نظام سلامت است و هرگونه اقدام درمانی و پزشکی باید با رعایت اصول علمی، ضوابط حرفه‌ای و مقررات قانونی انجام شود.

وی افزود: فعالیت در حوزه سلامت مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای قانونی مربوط است و انجام مداخلات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت یا در مراکز غیرمجاز می‌تواند سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی مواجه کند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد با تأکید بر ضرورت تفکیک خدمات مجاز آرایشگاهی از اقدامات پزشکی و درمانی تصریح کرد: برخی خدمات زیبایی به دلیل ماهیت تخصصی و مداخله‌ای خود، در زمره اقدامات پزشکی قرار می‌گیرند و انجام آن‌ها نیازمند دانش تخصصی، مهارت حرفه‌ای و رعایت الزامات قانونی است.

اسدی ادامه داد: تزریق مواد مختلف، برخی اقدامات تهاجمی پوستی و سایر مداخلاتی که بر اساس مقررات جزو خدمات پزشکی محسوب می‌شوند، نباید خارج از حدود صلاحیت حرفه‌ای و مجوزهای قانونی انجام شوند.

وی با اشاره به مسئولیت صاحبان و مدیران آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی بیان کرد: فعالان این حوزه باید خدمات خود را در چارچوب مجوزهای مربوط ارائه دهند و از انجام، عرضه یا تبلیغ خدماتی که خارج از حدود قانونی فعالیت آن‌هاست، خودداری کنند.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد خاطرنشان کرد: رعایت اصول بهداشتی، هرچند ضروری است، به‌تنهایی برای ارائه خدمات پزشکی کافی نیست و صلاحیت فرد ارائه‌دهنده خدمت، مجاز بودن محل فعالیت و رعایت ضوابط تخصصی و قانونی نیز اهمیت اساسی دارد.

عوارض احتمالی مداخلات غیرمجاز زیبایی

اسدی با اشاره به افزایش تقاضا برای دریافت خدمات زیبایی و گسترش تبلیغات در این حوزه گفت: انجام نادرست برخی اقدامات زیبایی، استفاده از مواد نامناسب یا به‌کارگیری تجهیزات غیراستاندارد می‌تواند موجب بروز عوارضی مانند عفونت، واکنش‌های حساسیتی، آسیب‌های پوستی و سایر مشکلات جسمی شود.

وی افزود: گاهی مراجعه‌کنندگان به دلیل ناآگاهی از ماهیت خدمات یا تحت تأثیر تبلیغات، تفاوت میان خدمات معمول آرایشگاهی و مداخلات پزشکی را به‌درستی تشخیص نمی‌دهند؛ ازاین‌رو، اطلاع‌رسانی عمومی درباره خطرات اقدامات غیرمجاز و ضرورت مراجعه به مراکز دارای مجوز، نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های احتمالی دارد.

ضرورت مشارکت مردم در شناسایی تخلفات

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد با تأکید بر نقش آگاهی عمومی در پیشگیری از تخلفات احتمالی اظهار کرد: شهروندان پیش از دریافت خدماتی که ممکن است ماهیت پزشکی یا درمانی داشته باشند، باید از صلاحیت فرد ارائه‌دهنده، مجاز بودن خدمت و قانونی بودن محل انجام آن اطمینان حاصل کنند.

اسدی ادامه داد: مردم در صورت مشاهده فعالیت‌هایی که احتمال می‌رود خارج از ضوابط قانونی انجام شوند، می‌توانند موضوع را از طریق مجاری رسمی و مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند تا بررسی‌های لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مقابله با مداخلات غیرمجاز پزشکی نیازمند همکاری مردم، فعالان صنفی و نهادهای نظارتی است، گفت: رعایت قوانین، توجه به حدود صلاحیت حرفه‌ای و پیگیری فعالیت‌های خارج از ضوابط، از اقدامات مؤثر در ارتقای ایمنی خدمات سلامت و حفاظت از سلامت عمومی به شمار می‌رود.

رئیس مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد در پایان بر ضرورت مسئولیت‌پذیری فعالان حوزه خدمات زیبایی و همکاری شهروندان در پیشگیری از اقدامات غیرمجاز تأکید کرد و خواستار توجه جدی به مقررات قانونی و الزامات حرفه‌ای در ارائه این خدمات شد.