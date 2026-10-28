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۶ آبان ۱۴۰۵، ۷:۰۱

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

گچساران
شهرک جهاد،حوزه امام‌زاده جعفر، بیدزرد و ماهور ، شهرک نفت،شمال شهر گچساران، بهارستان و هدایت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰

آبریگون ، گناوه لری ، پانصد دستگاه،۴۰ دستگاه سازمانی، مجتمع ادارات، فرمانداری بلوار بعثت از فرعی ۵ به بعد، جزیره و اسلام آباد ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۴:۱۰

لنده

مرکز شهر ، روستای قیام، چهارراه آل طیب، مال‌شیخ، سرآسیاب، از ساعت ۱۳ تا ۱۴

دنا و بویراحمد

دارشاهی، خمینی آباد به سمت گندی‌خوری، توت نده، پمپ بنزین بشار، گردوه ، ساران، بتاری از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۳:۱۰

شهرستان باشت

بخشهایی از شهرستان باشت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰

کد مطلب 6992183

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