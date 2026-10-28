خاموشی بابرنامه برق برای تعمیرات پیشگیرانه پاییز در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد از خاموشی با برنامه برق در مناطقی از استان به منظور تعمیرات پیشگیرانه پاییز در روز چهارشنبه خبر داد.

گچساران

شهرک جهاد،حوزه امام‌زاده جعفر، بیدزرد و ماهور ، شهرک نفت،شمال شهر گچساران، بهارستان و هدایت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰۰

آبریگون ، گناوه لری ، پانصد دستگاه،۴۰ دستگاه سازمانی، مجتمع ادارات، فرمانداری بلوار بعثت از فرعی ۵ به بعد، جزیره و اسلام آباد ساعت ۱۲:۱۰ تا ۱۴:۱۰

لنده

مرکز شهر ، روستای قیام، چهارراه آل طیب، مال‌شیخ، سرآسیاب، از ساعت ۱۳ تا ۱۴

دنا و بویراحمد

دارشاهی، خمینی آباد به سمت گندی‌خوری، توت نده، پمپ بنزین بشار، گردوه ، ساران، بتاری از ساعت ۱۰:۱۰ تا ۱۳:۱۰

شهرستان باشت

بخشهایی از شهرستان باشت از ساعت ۰۶:۰۰ تا ۰۷:۰