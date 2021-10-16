کتاب «از دمشق تا صنعا؛ ایران در میدان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «از دمشق تا صنعا؛ ایران در میدان» نوشته محمدعلی حسن نیا به‌تازگی توسط انتشارات البرز فرجاد منتشر و راهی بازار نشر شده است.

نویسنده این‌کتاب دانشجوی دکترای علوم سیاسی و دبیر بخش سیاسی و بین‌الملل خبرگزاری دانشجو است که در این‌اثر، بر پایه نظریه نوواقع‌گرایی به حضور ایران و نیروهای مستشاری و سپاه قدس در غرب آسیا پرداخته است. حسن‌نیا همچنین به حضور ایران و نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی در تحولات غرب آسیا نیز اشاره کرده است.

تحولات غرب آسیا و بیداری اسلامی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ هم از دیگر مواردی هستند که در کنار میزان نفوذ ایران در منطقه، در این کتاب بررسی شده‌اند. حسن‌نیاز همچنین حضور ایران در سوریه و حضور گروه‌های سیاسی و نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق، یمن، فلسطین و بحرین را نیز مورد کندوکاو قرار داده است.

همکاری دولت سوریه، حشدالشعبی عراق، حماس و جهاد اسلامی فلسطین، نیروهای سیاسی شیعه بحرین، انصارلله یمن و حزب الله با ایران از دیگر موضوعاتی هستند که نویسنده کتاب پیش‌رو به آن‌ها پرداخته است. او در نهایت به این‌جمع‌بندی می‌رسد که حضور مستشاری ایران و کمک ایران به این گروه‌های سیاسی و شبه نظامی باعث تقویت جایگاه ایران در منطقه می‌شود.

کتاب «از دمشق تا صنعا؛ ایران در میدان» در ۱۲۰ صفحه نوشته شده است.