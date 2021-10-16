تشکیل ستاد بحران زرند / احتمال وقوع پس لرزه وجود دارد

علی صادق زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: این زمین لرزه تا کنون خسارت جانی نداشته و در برخی از مناطق شاهد ترک خوردگی و خسارات جزئی سازهها هستیم.
فرماندار زرند تصریح کرد: این مناطق در زمین لرزه گذشته زرند مقاوم سازی شده است و به همین دلیل فقط در سازههای قدیمی دچار خسارتهای جزئی شدهایم.
وی بیان کرد کرد: با توجه به فعال بودن گسلهای این منطقه و احتمال فعال شدن گسلها از مردم میخواهیم تدابیر لازم را رعایت کنند.
صادق زاده از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند و با توجه به شیوع کرونا فاصله گذاری را نیز رعایت کنند.
وی گفت: گروههای امدادی و اورژانس در منطقه حضور دارند و جای نگرانی وجود ندارد.
فرماندار زرند در خصوص تعداد زخمیها نیز گفت: تا کنون گزارشی در این زمینه نداشتیم.
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