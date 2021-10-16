دستگیری ۱۰ سارق در ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال موسوی اظهار داشت: در راستای جلب رضایت عمومی مردم و ناامن کردن محیط برای مخلان نظم و امنیت، مأموران انتظامی شهرستان طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز را طی هفته گذشته در این شهرستان با قدرت و جدیت اجرا کردند.

وی افزود: ماموران موفق شدند در اجرای این طرح ضمن جمع‌آوری و دستگیری ۵ خرده فروش و معتاد، ۳۰۰ گرم انواع مواد مخدر را نیز کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام عنوان کرد: دستگیری ۱۰ سارق و کشف بیش از ۳۰ فقره انواع سرقت اعم از اماکن خصوصی، منزل، خودرو و قطعات آن، و توقیف ۲۲ دستگاه وسایل نقلیه مزاحم و متخلف از دیگر نتایج اجرای این طرح است.